Kaldırıma park edilen motosikletler affedilmedi!

Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, sahilyolunda kaldırıma park edilen motosikletlerle ilgili denetim yaptı. Çalışmalarda 22 motosiklete toplam 22 bin 27 lira para cezası kesildi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, sahilyolunda kaldırıma park edilen motosikletlerle ilgili denetim yaptı. Denetimlerde vatandaşların yürüyüş yapmalarını engelleyen motosikletler tek tek tespit edildi.

Ardından da 21 motosikletin plakasına "Yaya yoluna araç park etmek" maddesinden toplam 19 bin 680 lira idari para cezası uygulandı.

Fazla yolcu taşıyan bir motosiklet sürücüsüne ise 2 bin 167 lira cezası kesildi. Sürücülere toplamda 22 bin 27 lira para cezası kesildi.

