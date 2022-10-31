31 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kaldırımda yatan köpeği görmeyen kadın köpeğin ödünü patlattı

Kaldırımda yatan köpeği görmeyen kadın köpeğin ödünü patlattı

Bir kadın kaldırımda yürürken yerde yatan köpeği fark etmemesi üzerine takılıp düştüğü anlar sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 11:48
Takip Et

Kaldırımda yatan köpeği görmeyen kadın köpeği korkuttu

Kaldırımda yatan köpeği görmeyen kadın köpeğin ödünü patlattı
+
Aa
-

Bir kadının kaldırımda yürürken yerde yatan köpeğin üstünden geçmek isterken takılıp düştüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Bir kadın kaldırımda yürürken, yerde yatan köpeği fark etmeyerek üstünden geçmeye çalıştı. Köpek tam bu esnada uyanınca,  kadın köpeğe takılıp yere düştü. 
Güvenlik kamerasına yansıyan  bu ilginç anlar sosyal medyada gündem oldu. 
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

True Men
31.10.2022 12:56
İnanın böyleleri insanı da görmüyor daha doğrusu burunlarının ucunu dahi göremiyorlar.  
 
Abbas
31.10.2022 11:52
Hem önüne bakmıyor hemde üzerine bastığı hayvanı suçluyor, oldu mu  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
1
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
2
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
3
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
4
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
5
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
6
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Taliban'dan Herat'ta Yahudilerden kalma hamam ve sinagogun restorasyonuna izin
7
﻿Taliban'dan Herat'ta Yahudilerden kalma hamam ve sinagogun restorasyonuna izin
﻿Taliban'dan Herat'ta Yahudilerden kalma hamam ve sinagogun restorasyonuna izin
﻿Sen misin sosyal medyada silah fotoğrafı paylaşan! Gözaltına alındı
﻿Sen misin sosyal medyada silah fotoğrafı paylaşan! Gözaltına alındı
﻿Sen misin sosyal medyada silah fotoğrafı paylaşan! Gözaltına alındı
﻿Her sokağa yerleştirilecek. Suçlular aramızda dolaşamayacak
﻿Her sokağa yerleştirilecek. Suçlular aramızda dolaşamayacak
﻿Her sokağa yerleştirilecek. Suçlular aramızda dolaşamayacak
﻿Ölümcül akciğer kanseriydi bakın nasıl kurtuldu?
﻿Ölümcül akciğer kanseriydi bakın nasıl kurtuldu?
﻿Ölümcül akciğer kanseriydi bakın nasıl kurtuldu?
﻿Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğü temizlik malzemesi satın alacak
﻿Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğü temizlik malzemesi satın alacak
﻿Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğü temizlik malzemesi satın alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.