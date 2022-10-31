Kaldırımda yatan köpeği görmeyen kadın köpeğin ödünü patlattı

Bir kadının kaldırımda yürürken yerde yatan köpeğin üstünden geçmek isterken takılıp düştüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Bir kadın kaldırımda yürürken, yerde yatan köpeği fark etmeyerek üstünden geçmeye çalıştı. Köpek tam bu esnada uyanınca, kadın köpeğe takılıp yere düştü.

Güvenlik kamerasına yansıyan bu ilginç anlar sosyal medyada gündem oldu.

