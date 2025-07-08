Kaldırımda yürürken hayatının şokunu yaşadı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kaldırımda yürürken hayatının şokunu yaşadı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir kişi, kaldırımda yürürken üzerine bastığı metal kapağın kırılması sonucu 2 metre yükseklikten bodruma düştü.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde kaldırımda yürürken üzerine bastığı metal kapağın kırılması sonucu 2 metre yükseklikten bodruma düşerek yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Büyük Şehsuvarbey Mahallesi’nde meydana geldi. A.A. kaldırımda yürüdüğü sırada üzerine bastığı metal kapağın kırılması sonucu 2 metre yükseklikten bodruma düştü. Yaralanan A.A. yardım çağrıları üzerine çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.A., ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Uzunköprü Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. A.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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