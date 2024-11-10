Kaldırımda yürüyen kadın otomobilin altında kalarak öldü

Kaynak: DHA
Kaldırımda yürüyen kadın otomobilin altında kalarak öldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kaldırımda yürürken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobilin çarptığı 55 yaşındaki Emel Özdemir, hayatını kaybetti.

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Erdemli'ye bağlı Limonlu Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. E.Ç. yönetimindeki 06 EKS 479 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Emel Özdemir’e çarptı. Ardından otomobil, çöp konteynerlerine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza anı, kazanın meydana geldiği bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Özdemir’in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü E.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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