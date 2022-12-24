Yaşlı kadın kaldırımda az daha trafik kazası kurbanı oluyordu

Başkentte bir sürücü, caddede makas attığı aracıyla park halinde duran diğer araçlara çarptı. Kazada kaldırımda bekleyen bir kadın facianın eşiğinden kıl payı dönerken, toplam 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Aralık günü Yenimahalle ilçesi Yeni Batı Mahallesi Başkent Bulvarı’nda meydana geldi. 06 ANL 67 plakalı aracının kontrolünü yolda makas attığı sırada kaybeden Cuma D. park halindeki otomobille çarptı. Kaza sırasında kaldırım kenarında yürüyen Süheyla Günay ise ezilmekten son anda kurtuldu. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, toplam 4 araçta maddi hasar oluştu. Korku dolu o anlar ise bir sitenin güvenlik kamarası tarafından anbean kaydedildi.

"KORKUDAN HALA RAHATSIZIM BACAKLARIM TİTRİYOR"

Olası bir felaketten son anda sıyrıldığını söyleyen Süheyla Günay, “Kıl payı kurtardım. Bir adım attım kaldırımdan, arkamdan patlama işittim. Torunuma araba çarptı sandım. Şiddetle döndüm ve ‘Emre’ diye bağırdım. Ondan sonra panikle karşı duvara atmışım kendimi. O duvara da çarpabilirdim. Geri döndüm baktım ki arabalar birbirine girmiş.

Korkudan hala rahatsızım bacaklarım titriyor. Ölümle burun buruna geldik. Dedim ki hem torunum gitti hem ben gittim. O ses o kadar şiddetliydi ki. Hala o psikolojiyi atamadım üzerimden. Burada çok kaza oluyor. Neden oluyor bu kadar onu da anlamış değilim. Hiç ilgilenilmediği için biz bu kazaları yaşıyoruz. O fren seslerinden her gün yüreğimiz sıkışıyor” ifadelerini kullandı.