Kaldırımda yürüyen kadına çarparak ölümüne neden oldu. Serbest bırakıldı!

Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Emel Özdemir'e çarpıp, ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü E.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi D-400 Karayolunda E.Ç. yönetimindeki 06 EKS 479 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Emel Özdemir'e, ardından da çöp konteynerlerine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü, bugün adliyeye sevk edildi. E.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden Emel Özdemir ise Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.