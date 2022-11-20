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Kaldırımda yürüyen kızların üzerine maytap atıp kaçtılar

Mersin'de kaldırımda yürüyen 3 genç kıza yaklaşan kimlikleri bilinmeyen motosikletli 2 şahıs, maytap atarak kaçtı. Olayda yüzlerine maytap atılan kızlardan birinin gözünü kaybetme riski olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 13:17
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Kaldırımda yürüyen üç genç kızın üzerine maytap atıp kaçtılar

Kaldırımda yürüyen kızların üzerine maytap atıp kaçtılar
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Mersin'de yolda yürüyen 3 genç kızın yüzüne doğru maytap atan motosikletli 2 şahıs, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerin attığından dolayı gözünden ağır yaralanan genç kız, şahısların yakalanıp, gerekli cezayı almasını istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, 18 Kasım Cuma akşam saatlerinde Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 3 genç kıza yaklaşan motosikletli 2 kişi, kızlara doğru maytap attı. Atılan maytap, Hatice Aslan'ın gözüne isabet ederken, şüpheliler ise olay yerinden hemen kaçtı. Maytabın çarpmasıyla gözünden ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülen genç kız, tedavi altına alındı.

MOTOSİKLETTEN 'MAYTAP' ATTILAR

Öte yandan, şahısların kızlara maytap atma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre kaldırımda yürüyen 3 genç kızın üzerine, karşı yönden gelen motosikletli 2 kişi maytap atıyor. Olayın ardından şüpheliler bölgeden kaçarken, gözünden yaralanan Hatice Aslan yere yığılıyor. Genç kıza ilk müdahaleyi arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar yapıyor.

Hastanede tedavi altına alınan Hatice Aslan ve ailesi, şüphelilerin bir an önce bulunmasını ve gerekli cezayı almasını istedi.


(Kaynak: İHA)

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O
20.11.2022 14:35
Suriyelidir kesin  
 
Abbas
20.11.2022 14:22
SS Kemal Kılıçdaroğlu ile uğraşacağına bu veletler ile ilgilensen ne olur, yoksa görev alanına girmiyor mu?  
 
Sedat
20.11.2022 14:12
Bunu atanın iki gözü ona yardım edenin bir gözü imha edilmelidir.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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