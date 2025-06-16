Kaldırımlar yandaşa peşkeş: Esenler'de yayaya yer yok...

İstanbul / Serkan Basut - Yeniçağ

Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi, Atışalanı Caddesi üzerinde skandal niteliğinde bir uygulama daha hayata geçti.

Cadde üzerinde bulunan bir dükkân, kamuya ait kaldırımı yaklaşık 100-120 santimetre oranında işgal etti. Bu alan, pervasızca dükkâna dâhil edildi. Üstelik tüm bu açık işgale rağmen, belediye sessiz kaldı.

Esenler Belediyesi, günlük hayatta kaldırımlara konulan dubalara dahi göz açtırmazken, sıra yandaşlara gelince bir anda görmezden gelmeyi tercih ediyor. Daha önce "kaçak yapıya göz yumduğu" iddialarıyla gündeme gelen belediye, şimdi de kamusal alanı –kaldırımı– dükkâna katılmasına seyirci kaldı.

KALDIRIMLAR YA OTOPARK YA DÜKKÂN!

Esenler sokaklarında tablo artık net: Kaldırımlar ya araçların park alanı, ya da esnafın özel mülkiyeti gibi kullanılıyor. Ne zabıta müdahale ediyor ne de belediyeden bir açıklama geliyor. Peki bu kentin gerçek sahipleri, yayalar, yaşlılar, çocuklar, engelliler…

NEREYİ KULLANACAK?

Belediyelerin asli görevi yurttaşın hakkını korumaktır, ranta susmak değil. Ancak görünen o ki Esenler’de kaldırımlar rant düzenine kurban ediliyor, vatandaş ise yok sayılıyor. Kaldırımı gasp eden bu uygulamaya sessiz kalmak, kamuya ihanettir.