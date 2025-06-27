Kaleci transferinde Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz rakip!

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Göztepe, kaleci rotasyonunu güçlendirmek adına sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-Kırmızılılar, ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu sezon Ligue 2’ye düşürülen Fransız devi Olympique Lyon’un Brezilyalı file bekçisi Lucas Perri ile yakından ilgileniyor.

GÖZTEPE LUCAS PERRI'Yİ KİRALAYABİLİR

27 yaşındaki tecrübeli kalecinin, Lyon kulübünden uzun süredir alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle Fransız ekibine resmi ihtar çektiği öğrenildi. Göztepe’nin futbol operasyonlarını yürüten İngiliz yatırım şirketi Sport Republic’in bu süreçte devreye girdiği ve dikkat çeken bir plan hazırladığı ifade ediliyor. Sport Republic’in, Lucas Perri’yi önce sahibi olduğu Premier Lig ekibi Southampton’a transfer edip, daha sonra Göztepe’ye kiralama formülü üzerinde çalıştığı bildirildi.

Lucas Perri'nin ismi Galatasaray ile de anılmıştı.