KALECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 16 Kasım 2023 / 00:01

Kalecik Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Esas no: 2022/105

Ankara İli Kalecik İlçesi Mahmutlar Mahallesi 222 Ada 7 ve 10 Parsellere komşu taşınmaz hakkında davacı Kadir IRMAK tarafından Maliye Hazinesi, Kalecik Belediye Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine zilyetliğe dayalı tapu iptali tescil davası açıldığı, Son ilândan başlayarak üç ay içinde koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hâkimin tescile karar vereceği hususu ilan olunur.