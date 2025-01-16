Kalecik Köyü'nde kış mesaisi

Erzincan il merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kalecik köyünde, kar yağışıyla birlikte kış mevsimi etkisini göstermeye başladı.

Karla kaplanan köyün etrafındaki ağaçlık alanlar ve dereler adeta kartpostal gibi bir manzara oluştururken, mera yolunda tipiye yakalanan koyun ve keçi sürüleri zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kışın zorlu şartlarının hüküm sürdüğü Kalecik köyünde, toprak damlı ev ve ahırların bacalarını kardan küreyen kadınlar, köyde hayatın oldukça zorlaştığını belirttiler.

Sabahın erken saatlerinde tahta kızaklarla damların bacalarını temizleyen kadınlar, köydeki kış koşullarına dikkat çektiler.

Tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan köy sakinleri, koyun sürülerini ağıllarda günde iki öğün besliyor. Kar ve çamur koşullarında hayvanlarının süt verimini artırmak için çaba gösteren vatandaşlar, havaların ısınmasıyla yaylalara çıkacakları günü iple çekiyorlar.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son hava tahminine göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı bekleniyor. Ayrıca, buzlanma, don olayı ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olabileceği belirtiliyor.

Bölgedeki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi beklendiği için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.