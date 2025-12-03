Bazı şeyleri uzaktan izleyerek anlamaya çalışıyoruz. Halbuki en büyük kırılmalar, en keskin dönüşler, en kalıcı fetihler içeriden başlıyor. Dışarıdan görünen gürültü, duman… Hakikat, görünmeyen hazırlıklarda, sabrın ince kıvrımlarında ve doğru anı kollayan stratejide saklı.

Tarihin en büyük hamleleri sessiz yapılmış. Siyaset de böyledir. Bir liderin gücü çoğu zaman kürsüde değil, masalarda şekillenir. Tarih bunun örnekleriyle doludur. İnsanlar bunu kolay fark etmez, çünkü gözler hep savaş alanındadır. Savaşsa başladığı anda sonuçlanmıştır.

Mesela Troya Savaşı tahta atın içeri alınması başlığıyla sunulur. O atı içeri sokan, Troya’nın kararsızlığı, iç tartışmaları ve doğru anı okuyamama beceriksizliğidir. Kale kapısının kolunu açan içerideki zihinsel boşluktur.

Bizans’ın tarih sahnesini duyanlarınız, hatırlayanlarınız vardır. Bu imparatorluğun bin yıl kalmasının sebebi sağlam surları değildi… Bizans, düşmanları birbirine kırdırma konusunda inanılmaz bir diplomasi ustalığına sahipti. Hatta tarihçiler şöyle der: “Bizans’ın gerçek ordusu masalardaydı.”

Silah yerine beklemek, saldırmak yerine sabretmek… Siyasette bunun karşılığı: Konumlanmak.

Selahaddin Eyyubi, Kudüs’ü fethetmeden önce, yıllar boyunca kimseye saldırmadı. Ordusunu sessizce topladı, ilişkileri ördü, zamanı kolladı. Ve hamlesini yaptı.

Düşmanını küçültmeden kendi gücünü büyüttü. Ve fetih günü geldiğinde herkesin beklediğinden çok daha kolay bir zafer kazandı.

Tarihte bu tür “görünmez adımların” başarısı o kadar çoktur ki ama bizler çoğunlukla sonucu görür, hazırlığı “tesadüf” sanırız.

Siyaset aslında şu anki gibi

gürültülü bir alan değildir.

Bir liderin geri çekilmesi zayıflık olarak yorumlananmalıdır. Belki, hamlenin yönünü değiştirecek zamanı bekliyordur.

Hareketler bazen görünmezdir.

Ve bazen her şey söylenmez;

Çünkü söylenmeyenin gücü, söylenenden daha büyüktür.

Siyasette sabır silah, zamansa müttefiktir. Doğru yerde durmayı başarabilmek en büyük erdem.

Fikrini doğru konumlandırır doğru zamanda konuşursan uzun uzun yapılan tartışmalardan hızlı yol alabilirsin.

İçerden fethedilen kalelerin ortak noktası düşmanın gücünden çok içerinin zayıflığıdır. Büyük hamleler ince hazırlıkların ardından yapılır. Uzun süre beklenir bir anda sonuç alınır.

Siyasette de hayatta da kim doğru yerde durur, kim zamanı okur, kim sabrın ne kadar keskin bir kılıç olduğunu anlarsa, işte o kaleleri fetheder.