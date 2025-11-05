Saadet Partisi’nin genç Genel Başkanı Mahmut Arıkan TELE1 TV’ye haksız ve hukuksuz bir şekilde kayyum atanması üzerine tek bir muhalefet partisinin düşünmediğini gerçekleştirerek “medya ile dayanışma” toplantısı düzenledi.

Arıkan konuşmasında özetle şu değerlendirmeyi yaptı:

“Zor koşullarda dahi haberin peşinde koşan, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması için çaba gösteren her gazeteci, demokrasinin işlerliği açısından kritik bir görev üstleniyor.

Bu farkındalıkla, mesleğin onurunu ve halkın haber alma hakkını koruma çabasına katkı sunan tüm gazetecilere saygı duyuyoruz.

Medya, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor.

Özellikle son dönemde yerel ve ulusal bazda birçok gazete ve televizyon kapandı, çok sayıda gazeteci işsiz kaldı.

Bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla son bir ayda 500’den fazla gazeteci işsiz kaldı.

Bazı medya organları ya kayyum atanarak ya da doğrudan kapatılarak susturulmak isteniyor.

Türkiye’de gazeteciler çoğu zaman yalnızca özel günlerde ya da sembolik açıklamalarda hatırlanıyor.

Oysa bugünün en büyük mesleki ve toplumsal sorunlarından biri artık “Çalışamayan Gazeteciler” gerçeğidir.

İktidar, medyayı iki yolla kontrol altına almaya çalışıyor:

Ekonomik baskılarla: Reklam kesintileri, cezalar, adaletsiz reklam dağıtımı.

Siyasi baskılarla: Sansür, gözdağı, hedef gösterme.

Türkiye’de kamu reklam pastası, muhalif basına neredeyse hiç verilmiyor.

Bu durum medya üzerinde “reklamla terbiye” yöntemine dönüşmüş durumda.

Yaptığımız bir çalışmaya göre:

Ocak 2025 – Ekim 2025 döneminde, iktidarın kontrolündeki TMSF şirketlerinden iktidar yanlısı televizyonlara verilen reklam süresi 14 milyon 810 bin 298 saniye.

Muhalif televizyonlara verilen reklam süresi ise sıfır!

Bu zulümdür, haksızlıktır.

Hakikaten; bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa!

Medya, iktidar için bir tehlike değil; bir aynadır.

Ama o aynanın işlevini görebilmesi için basının özgür olması gerekir.

Ne var ki bugün Türkiye’de bu denge büyük ölçüde bozuldu.

2025 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 159. sıradayız.

Adli kontrol uygulamaları, ekonomik baskılar, cezalar ve sansür; medya özgürlüğünü ortadan kaldıran temel tehditlerdir.

Türkiye’de sansür çok çeşitli biçimlerde yaşanıyor.

Basın kartları keyfi biçimde iptal ediliyor.

RTÜK, muhalif kanallara para cezaları ve yayın durdurma kararlarıyla baskı yapıyor.

Yandaş medyada etik dışı yayınlara göz yumulurken muhalif medyada en küçük hata dahi cezalandırılıyor.

Türkiye’de özgür gazetecilik, artık neredeyse suç gibi gösteriliyor.

Gerçeği yazmak cezalandırıldığında, yalan ödüllendirilmeye başlanır.

O zaman hakikat de susturulmuş olur.

Türkiye, tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşıyor.

Bu ortamda gazetecilerin “iş” ve “işsizlik” arasında sıkıştırılması kabul edilemez.

Özgür basının önünü açacak bir zihniyet değişimine ihtiyaç var.

Türkiye artık korkmadan konuşabilmeli, farklı seslere kulak verebilmelidir.

Biz umuyoruz ama takipçisi olacağız.

Bugün medya ya susturulmakta ya da satın alınmak isteniyor.

Gazeteci kalemini halk için kullanır; parayla satılamaz, susturulamaz.

Bu nedenle hediye ettiğimiz kalemdeki yazı şudur:

“Kalem halkın vicdanıdır – Parayla satılamaz.”

Bu toplantının amacı konuşmak değil, sizi dinlemek.

Gazeteciliğin onurunu, mesleğin yükünü ve baskıları en iyi anlatacak olan sizlersiniz.

Bu dayanışma toplantısı; ortak aklın, ortak çözümün buluşma noktasıdır. Söz sizde.”

Söz bizde ise Mahmut Arıkan sıra sizde.

Söz bizde, iktidar olmak sizde.

Söz bizde, iktidarınızda medyaya özgürlük sağlamak sizde.

Söz bizde; Kamu bankalarının kredileriyle ve TMSF tarafından kayyum atanarak yaratılan yandaş medyadan hesap sorma sizde.

Söz bizde; Meclis’te yasa teklifleri hazırlayarak özgür medya için kavga vermek sizde…

Desteğiniz bizde, teşekkürümüz sizde…