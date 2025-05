‘Kalender Pide’den dijitale zirveden giriş

Box Office Türkiye verilerine göre, 28 Nisan-4 Mayıs haftasında dijital platformlarda en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı.

Netflix Türkiye’de televizyon kategorisinde Arjantin yapımı ses getiren yeni dizisi ‘Sonsuzluk Yolcusu’ (The Eternaut) açılışını zirvede gerçekleştirdi. Film kategorisinde ise sinemalarda 48 bin seyirci tarafından izlenen ‘Takıntılar’, platformdaki ikinci haftasında da zirvede yer aldı. Prime Video’da televizyon kategorisinde ‘Eşref Rüya’ liderlik serisini 4 haftaya çıkardı. Dizi, Çarşamba günleri televizyon reytinglerinde de birinci sırada kendine yer buluyor. Film kategorisinde, 2018 yapımı ‘A Simple Favor’ filminin devamı niteliğindeki ‘Küçük Bir Rica Daha’ (Another Simple Favor) ilk haftasından liderlik koltuğuna oturdu.

Disney Plus’ta televizyon kategorisinde ‘Star Wars: Tales of the Underworld’, zirveye yerleşti. Film kategorisindeyse, platformun Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’lı orijinal filmi ‘Kalender Pide’ açılışını ilk sırada yaptı.

Bengü Beker, ‘Bir Yol Bu’ albümünü tanıttı

Türkçe Pop Müziği’nin yeni ve güçlü sesi Bengü Beker’in ‘Bir Yol Bu’ adlı albümünün lansmanı, önceki gün yapıldı. Lansmanda albümün prodüktörlüğüne ve 11 şarkıya imzasını atan Mabel Matiz, Bengü Beker’i yalnız bırakmadı.

12 şarkıdan oluşan albümün çıkış şarkısı, albümün ruhsal haritasını da yansıtan; katmanlı prodüksiyonu, güçlü vokalleri ve çarpıcı sözleriyle şimdiden klasikleşmeye aday bir Türkçe pop baladı: ‘Vaktimiz Dar Sevgilim’. Sözleri Mabel Matiz’e, müziği ise Mabel Matiz ve EEI ait olan şarkı, yönetmenliğini Berk Kuruçay’ın üstlendiği müzik videosuyla sunuluyor.

‘Bir Yol Bu’ albümü, etkileyici repertuarı ve Bengü Beker’in dokunaklı ve güçlü yorumuyla Türkçe pop dinleyicisinin başucu albümlerinden biri olmayı hedefliyor. Albüm, bugün (9 Mayıs) tüm dijital platformlarda yayınlanıyor.

Aynalı Geçit’te farklı bir ‘Ayrıntı’ sergisi

‘Tove Jansson, Mumilerin Yaratıcısı ve Sanatçı: Yazarlığına ve Sanatına Dair Bir Sergi’nin açılışı, Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Hamalainen ve sanatçının yeğeni Sophia Jansson’ın katılımıyla Aynalı Geçit’te gerçekleşti.

Modern çocuk edebiyatının yönünü değiştiren çok disiplinli sanatçının eserlerinden bir seçkiyi İstanbul’a taşıyan sergi, Ayrıntı Yayınları’nın çocuk kitapları markası Dinozor Çocuk, Finlandiya Büyükelçiliği ve Home of Moomin Museum Tampere Finland ortaklığında düzenleniyor.

Jansson’un eskizleri, karikatürleri, kitap illüstrasyonları ve tablolarından oluşan yaklaşık 40 eserlik sergi, 17 Mayıs’a kadar Beyoğlu’nda bulunan Aynalı Geçit’te ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.