Kalıcı barış için sağduyu çağrısı yaptı! Prof. Dr. Zorlu: Rum tahrikleri Kıbrıs’ta çözüme hizmet etmez

1 Nisan 1955'de Kıbrıs’ın her tarafında bombalar patlatarak faaliyete geçen EOKA terör örgütünün 70. kuruluş yıldönümü, Kıbrıs Rum Kesimi’nde Yunan bayraklarıyla kutlandı.

Rum Meclis Başkanı Anita Dimitriu'nun ve EOKA'cıların katıldığı törende, Türkiye ve KKTC karşıtı sloganlar atıldı.

Rum Yöneticilerinin Türkiye ve KKTC’yi hedef alan eylem ve açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirten Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı Başkanı AKP Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu provakatif adımların adada çözümsüzlüğe hizmet ettiğini vurguladı.

Prof. Dr. Zorlu, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Kıbrıs’ta kan ve gözyaşıyla anılan karanlık bir dönemin sembolü olan EOKA terör örgütünün 70. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nce gerçekleştirilen etkinliklerde verilen mesaj ve ortaya çıkan görüntüler asla kabul edilemez. Kıbrıs Türk halkının eşit sahibi olduğu bu topraklarda böylesi provakatif adımlar, adada gerçek ve kalıcı bir çözüme değil, kutuplaşmaya ve çözümsüzlüğe hizmet etmektedir. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, Kıbrıs’ta barış içerisinde sürdürülebilir bir gelecek, her iki halkın ve devletlerin egemen eşitliği ve buna dayalı uluslararası statülerinin kabulü ile mümkün olabilecektir. Kıbrıs Türk halkının bu haklı davasında, bizler daima yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

EOKA terör örgütünün 70.kuruluş yıldönümünü ellerinde Yunan bayraklarıyla kutlayan Rum göstericiler, Lefkoşa’da Yeşilhat boyunda Türk sınırına en yakın noktalara kadar gelip, "Katil Türkler, Moğollar" diye bağırarak tahrikte bulunmuşlardı.