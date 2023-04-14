Kalıcı makyaj trendi ile ilgili bilinmeyenler

Protez tırnaklar, yaklaşık 1 saat süren bir işlemin ardından 2-3 haftada bir yapılan bakımlarla 2,5 ay boyunca kullanılabiliyor. Tırnakları kırılan ya da tırnak yapısı estetik olmayanlar için de olmazsa olmaz bir uygulama haline geldi.

Yaşamın koşuşturmasından dolayı tırnak bakımına zaman ayırmakta zorlananlar, protez tırnaklarla bakımlı ellere kavuşuyor. Protez tırnak, kalıcı makyaj ve ipek kirpik gibi uygulamaların hayatı kolaylaştıran yönleriyle pandemi sürecinde giderek daha çok tercih edildiğini belirten Muştu, şunları söyledi:

“Makyaj yapmaya vakit ayıramayanların yanı sıra, gündelik hayatı fiziksel aktivite üzerine kurulu olan sporcular ve sahne sanatçıları tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Yüzde doğuştan ya da sonradan oluşan şekil bozukluklarının düzeltilmesine de olanak sağlayan kalıcı makyaj uygulamalarıyla ince dudaklar ve seyrek kaşlara hacim kazandırılabiliyor. Kanser ve meme estetiği operasyonu sonucunda meme ucunda oluşan deformasyonları da kalıcı makyajla ortadan kaldırabiliyoruz. Kalıcı makyaj uygulamaları, maskeden dolayı en çok şikayet edilen makyaj bulaşma sorununu ortadan kaldıran yönüyle pandemide en çok talep edilen uygulamalar arasında yer aldı Tarihi bundan 5 bin yıl öncesine, eski bir Mısır geleneğine dayanan kalıcı makyaj uygulamaları, her zaman bakımlı görünmek isteyenlere nokta atışı çözümler sunuyor.”

ÜZLERİN İFADESİ DEĞİŞİYOR

Muştu, kalıcı makyajın yüzlerin ifadesini değiştirdiğini belirterek, “Çene ve dudak bölgesi maskenin ardında kaldığı için yüzler de ifadesizleşti. Göz bölgesine uyguladığımız kalıcı makyaj işlemini ipek kirpik uygulamalarıyla destekleyerek yüzlere ifade kazandırıyoruz. İş ve sosyal yaşamda aktif bir pozisyonda olanlar aradıkları özgüveni kalıcı makyaj ve ipek kirpik uygulamalarında buldu. Böylece kendilerini ifade etme güçlüğü yaşamadan gündelik hayatlarını sürdürebiliyorlar” diye konuştu.