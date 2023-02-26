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Kalıcı makyaj uygulaması nasıl yapılır? Hangi makyaj ürünleri dayanıklıdır?

Cildi kusursuz ve daha güzel göstermek için yapılan makyajın tüm gün yüzde bozulmadan kalması istenir. Bazı malzeme ve uygulanacak kurallarla makyajı dayanıklı hale getirmek mümkün. Peki, kalıcı makyaj uygulaması nasıl yapılır? Hangi makyaj ürünleri dayanıklıdır?

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 15:34
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Kalıcı makyaj uygulaması nasıl yapılır? Hangi makyaj ürünleri dayanıklıdır?

Kalıcı makyaj uygulaması nasıl yapılır? Hangi makyaj ürünleri dayanıklıdır?
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Kullanılacak doğru ürünlerle makyajın kalıcılığını artırmak mümkün. Günlük makyajınızı kalıcı hale getirmek için bazı ipuçlarını uygulayabilirsiniz. Peki, kalıcı makyaj uygulaması nasıl yapılır? Hangi makyaj ürünleri dayanıklıdır?

KALICI MAKYAJ UYGULAMASI NASIL YAPILIR?

Kullandığınız makyaj ürünlerinin kalıcılığını arttırmanın çok basit yolları var. Göz kaleminizin, fondöteninizin, allığınızın gün boyu tazeliğini koruması için bazı kurallara dikkat etmeniz gerekir.

Günlük makyajınızı kalıcı hale getirmenizin çok basit yolları var. Bu ipuçlarına göz atarak makyajınızı daha kalıcı ve kusursuz bir hale getirebilirsiniz.

ÖNCE MAKYAJ BAZI UYGULAYIN

Makyaja başlamadan önce cildinizi mutlaka makyaja hazırlayın.

İlk önce cildinizi cilt tipine uygun bir jel ya da köpük yardımıyla temizleyin. Ardından nemlendirici kreminizi sürün. Son olarak makyaj bazınızı cildinize uygulayın.

Makyaj bazları, fondötenin cilde daha uzun süre tutunmasını sağladıkları için gün boyu etkilerini sürdürüyorlar.

KALICI FONDÖTENLERİ KULLANIN

Cildinizdeki kusurları gizlemek için fondöten kullanıyorsanız uzun sürek kalıcı olan ürünleri tercih etmeniz önerilir.

Kalıcı fondötenler sayesinde ten makyajınızın gün boyu dağılmadan kalmasına yardımcı olabilirsiniz.

MAKYAJI PUDLA İLE SABİTLEYİN

Makyajınızı pudra ile sabitlemek kalıcılığın altın anahtarlarından biridir. Doğru pudra seçimi de oldukça önemli.

Sabitleyici olarak kullanacağınız için transparan bir pudra seçebilirsiniz. Fırça yerine de bir pudra süngeri kullanırsanız fondöteninizi de dağıtmamış olursunuz. Böylece makyajınız gün boyu daha dayanıklı hale gelir.

AKMAYAN GÖZ KALEMİ TERCİH EDİN

Güçlü bakışlarınızı ortaya çıkarmak için göz kalemi kullanıyorsanız akmayan göz kalemlerini tercih edin.

Bunun için de yüksek pigmentli, kolay uygulanabilen ve gün boyu akmadan, bozulmadan kalan bir göz kalemi kullanmanız önerilir.

KALICI RUJLAR TERCİH EDİN

Kalıcı olmayan rujlar gün boyu uçar gider ve tekrar tekrar tazelemek zorunda kalırsınız. Bu yüzden ruj sürmeye ihtiyaç duyuyorsanız mat ve kalıcı seçeneklere yönelin.

MUTLAKA MAKYAJIZI SABİTLEYİN

Makyajı bozulmadan tutmanın en pratik yollarından biri de sabitleme spreyleridir.

Makyaj bittikten sonra yüzünüze püskürteceğiniz bir sprey hem ferahlamanıza hem cildinizin makyajı tutmasına yardımcı olur. Böylece gün boyu akmayan ve kusursuz bir makyaja sahip olursunuz.

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