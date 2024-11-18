Geçtiğimiz üç ay içinde, Kaliforniya sahillerinde iki Pasifik kürek balığı keşfedildi. Bilim dünyası, bu nadir türün araştırılması için büyük bir fırsat gördü. Pasifik kürek balığı, derin denizlerde yaşayan ve 9 metreye kadar boylanabilen dünyanın en uzun kemikli balığı olarak tanınır.

İlk olarak, geçtiğimiz hafta Encinitas şehrindeki Grandview Plajı’nda 2,9 metre uzunluğunda bir kürek balığı bulundu. 1901 yılından bu yana sadece 21 kez görülen bu tür, Scripps Oşinografi Enstitüsü’nden doktora öğrencisi Alison Laferriere tarafından keşfedildi. Balık, incelemeler için enstitüye taşındı. Pasifik kürek balıkları, genellikle 200-1000 metre derinliklerde yaşar ve gümüşi vücutlarıyla tanınır.

İki Keşif, Bir Fırsat

Üç ay önce, La Jolla Koyu’nda da bir kürek balığı bulunmuştu. 3,7 metre uzunluğunda olan bu balık, kayakçılar tarafından keşfedildi. İki balığın sahile vurması, bu türün biyolojisini, genetiğini ve yaşam öykülerini anlamak adına eşsiz bir fırsat sundu. Scripps Deniz Omurgalıları Koleksiyonu Müdürü Ben Frable, bu keşiflerin önemli bilgi sağlayacağını belirtti.

Kürek Balıkları ve Efsaneler

Halk arasında "kıyamet balığı" olarak bilinen kürek balıkları, doğal afetlerin habercisi olarak görülür. Ancak bilimsel araştırmalar, bu balıkların sahile vurmasının depremlerle bir bağlantısı olmadığını ortaya koymuştur. Japonya’daki 2019 yılı araştırmasında, bu iddialar doğrulanmamıştır.

Çevresel Etkenler ve İklimsel Olaylar

Uzmanlar, kürek balıklarının genellikle hasta olduklarında veya yönlerini kaybettiklerinde yüzeye çıktığını belirtiyor. Ayrıca, El Niño ve La Niña gibi iklimsel olayların deniz koşullarını değiştirerek, balıkların sahile vurmasına neden olabileceği düşünülüyor. Bu yıl yaşanan zayıf bir El Niño dönemi, bu keşifleri etkileyen faktörlerden biri olabilir.

Pasifik kürek balığının keşfi, deniz ekosistemlerini ve okyanuslardaki değişimleri anlamak için önemli bir fırsat sunuyor. Bu türlerin incelenmesi, deniz altı dünyasının ne kadar gizemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.