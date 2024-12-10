Kaliforniya'da 'tehlikeli durum' ilan edildi

Güney Kaliforniya’da etkili olan Santa Ana rüzgarları, bölgede yangın riskini artırırken, elektrik hatlarında meydana gelen hasar nedeniyle on binlerce kişi elektriksiz kaldı. Pazartesi akşamı itibarıyla 42 bin kişinin elektriği kesilirken, yetkililer kesintilerin daha da artabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji Dairesi, Los Angeles ve Ventura bölgeleri için nadir görülen bir “özellikle tehlikeli durum” (PDS) kırmızı bayrak uyarısı yayımladı. Bu uyarı, güçlü ve kuru rüzgarların yangın çıkma olasılığını artırması nedeniyle yapılıyor. PDS kırmızı bayrak uyarısı en son Kasım ayının başında verilmiş ve Ventura County’de 240’tan fazla yapının yok olduğu Dağ Yangını’na neden olmuştu.

RÜZGAR HIZI 97 KM'Yİ AŞTI

Pazartesi gecesi itibarıyla Santa Ana ve San Gabriel dağlarında rüzgar hızları saatte 97 kilometreyi aştı. Santa Ana rüzgarları, Güney Kaliforniya’nın iç kesimlerinden kıyılara doğru kuru ve sıcak hava taşıyarak sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında sıklıkla etkili oluyor. Ulusal Hava Servisi’ne göre bu haftaki rüzgarlar, Kasım ayındaki olayla benzer bir yoğunluk gösterebilir.

San Diego County’de elektrik kesintilerinden etkilenen 42 bin kişiye ek olarak, Southern California Edison, yedi ilçedeki 250 binden fazla ev ve işyerine planlı kesinti yapılabileceğini duyurdu. San Diego Gas & Electric ise yaklaşık 117 bin 500 müşteriye hizmetin geçici olarak durdurulabileceğini bildirdi.

KUZEY KALİFORNİYA’DA YAĞMUR BEKLENTİSİ

Güney Kaliforniya’da kurak ve tehlikeli rüzgarlar etkili olurken, Kuzey Kaliforniya’da ise yağış beklentisi gündemde. Meteoroloji yetkilileri, San Francisco Körfez Bölgesi’nde haftanın ilerleyen günlerinde “etkili bir yağış” yaşanabileceğini öngörüyor.

Uzmanlar, yangın riskine karşı tedbir almanın ve elektrik kesintilerinin süreceği ihtimaline hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekiyor. Santa Ana rüzgarlarının her yıl yangın riskini artırdığı bu dönemde, yerel halkın uyarıları yakından takip etmesi gerekiyor.