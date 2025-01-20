Kaliforniya'yı yangın sonrasında norovirüs salgını vurdu

Kaliforniya’da çıkan büyük çaplı yangınlardan kurtulanlar, Pasadena Kongre Merkezi’nde kurulan tahliye barınağında yeni bir sorunla karşı karşıya kaldı. Pasadena Halk Sağlığı Müdürlüğü, 28 kişilik bir grupta akut mide-bağırsak rahatsızlığı belirtileri görüldüğünü ve bu kişilerden üçünde Norovirüs testinin pozitif çıktığını doğruladı.

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NOROVİRÜS: BELİRTİLER VE RİSKLER

Norovirüs, mide krampları, şiddetli kusma ve ishalle kendini gösteren, oldukça bulaşıcı bir virüs. Hastalık genellikle üç gün içinde iyileşse de, özellikle bağışıklığı zayıf ve yaşlı bireyler için ciddi risk oluşturuyor. Virüs genellikle kirli yüzeyler, gıda veya su yoluyla hızla yayılabiliyor.

BARINAKTA ALINAN ÖNLEMLER

Barınağı yöneten Amerikan Kızılhaçı, hastalığın yayılmasını önlemek için çeşitli önlemler aldı. Hasta bireyler izole edilirken, gönüllüler gıda hazırlarken eldiven takıyor ve alanlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Pasadena Halk Sağlığı Müdürlüğü, el yıkama istasyonlarının kurulması ve tuvaletlerin sık sık temizlenmesi gibi ek önlemleri de devreye soktu.

SAĞLIK HİZMETLERİ VE MÜDAHALE

Barınakta, Kaiser Permanente tarafından bir sağlık kliniği kurulurken, AltaMed Sağlık Hizmetleri de tıbbi destek sağlıyor. Kızılhaç sözcüsü Stephanie Fox, “Halk sağlığını korumak birinci önceliğimiz” diyerek gece gündüz çalışan sağlık ekiplerinin çabalarını vurguladı.

ABD’DE NOROVİRÜS SALGINI ARTIYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, Norovirüs salgınları son 10 yılın en yüksek seviyesinde. Ağustos ile Aralık arasında 500’e yakın salgın bildirilirken, bu rakam önceki yıllara göre %30 daha fazla. Kaliforniya, CDC’nin ulusal salgın bildirim sistemine dahil olmasa da, atık su tarama verileri eyaletteki Norovirüs seviyelerinin ulusal ortalamanın üzerinde olduğunu gösteriyor.

HALK SAĞLIĞI VE İYİLEŞME SÜRECİ

Pasadena Halk Sağlığı Müdürlüğü, durumun kontrol altında olduğunu ve barınakta düzenli denetimlerin devam edeceğini belirtti. Yetkililer, topluluklarda hijyen ve sağlık bilincinin artırılmasının, salgınlarla mücadelenin en etkili yollarından biri olduğunu vurguluyor.