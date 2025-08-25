Kalınlaşan kalp damar duvarına alkollü tedavi

Alkol septum ablasyon operasyonunu başarıyla gerçekleştiren Denizli Özel Tekden Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nihat Pekel, "Uyguladığımız alkol tedavisiyle kalp duvarının büzüşerek incelmesini sağladık. Hastamızın bu başarılı teknikle sağlığına kavuşmasından ve memnun olmasından mutluyuz" dedi.

Nadir görülen kalp duvarı kalınlaşması rahatsızlığı yaşayan hasta Tayfun Arslan Denizli Özel Tekden Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nihat Pekel’e danışarak muayene oldu. Hasta Tayfun Arslan’a tedavi yöntemlerini anlatan Dr. Pekel hastasına Anjiyo yöntemi ile kalınlaşan duvarı besleyen damara alkol enjekte ederek yapılan tedaviyi önerdi. Kısa sürede uygulanan tedavi yöntemi ile sağlığına kavuşan hasta hakkında konuşan Kardiyoloji uzmanı Dr. Nihat Pekel, "Hastamızda nadir gördüğümüz kalp kası rahatsızlığı var. Kalbin septum dediğimiz sol ve sağ odacıklarını ayıran duvarı oldukça kalınlaşmış durumda. Bu kalınlaşmış duvar ile sol kapakçık etkileşime girerek kalbin kasılması esnasında kalbin sol karıncığından kanın çıkışına ciddi derecede mani oluyordu. Bu durum da hastamızda yorgunluk, nefes darlığı gibi şikayetleri ortaya çıkıyordu. Biz hastamızın kendisine tedavi seçeneklerini anlattık. Bu kalınlaşan kalp kasının tedavisinde 2 seçenek var, bunlardan biri açık kalp ameliyatıyla o kalınlaşan bölgenin tıraşlanarak inceltilmesi, diğer yöntem ise anjiyo yöntemiyle kalınlaşan bölgeyi besleyen damarın tespit edilmesi ve o damar içerisine saf alkol enjekte ederek o bölgenin büzüşerek incelmesini sağlamak. Buna alkol septum ablasyonu tedavisi diyoruz. Hastamıza anlattığımız tedavi yöntemlerinden bunu seçti. Bizlerde 1 ay önce bu tedaviyi uyguladık. Çok ciddi rahatsızlıkları vardı. Çok hızlı yorulduğundan dolayı çok kısa mesafe yürüyebiliyordu. Tedaviyi uyguladıktan hemen sonra olumlu sonuçlar almaya başladık. Bugün yaptığımız kontrollerde kalp kası ile kalp kapakçığı etkileşimin azaldığını gördük. Hastamıza başarılı bir tedavi uyguladık. Hastamızın sağlığını kavuşmuş olması ve memnun olması da bizleri mutlu etti" ifadelerini kullandı.

"1 AYDA YORULMA VE NEFES DARLIĞI ŞİKAYETLERİM KALMADI"



Kalp rahatsızlığından dolayı Muğla’dan Denizli Özel Tekden Hastanesine muayene ve tedavi olmaya geldiğini belirten hasta Tayfun Arslan, "Kalp duvarlarımdaki rahatsızlığı yüzünden büyük sorunlar yaşıyordum. Nefes darlığı yaşıyorum, yürüdüğümde çabuk yorulduğum hareketsiz kalıyordum. 20 adım atınca dinlenmek zorunda kalıyorum. Nihat Beyin önerdiği tedaviyi yöntemiyle ameliyat oldum ve ameliyat çok başarılı geçti. Şu an nefes darlığı şikayetim kalmadı ve yürüdüğümde hemen yorulmuyorum. Ben Nihat hocayla babam sayesinde tanıştım ve tüm çevreme ve kalp ve damar rahatsızlığı olan hastalara Denizli Özel Tekden Hastanesine gelerek Nihat hocaya muayene olmalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu