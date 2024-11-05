Kaliopi'den konser müjdesi

Makedonya’nın efsanevi sesi ve Balkan müziğinin önemli temsilcilerinden Kaliopi, 5 Nisan 2025’te Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’deki Vatroslav Lisinski Konser Salonu’nda ilk büyük solo konserini gerçekleştirecek. Konser, sanatçının 40 yıllık kariyerinde Türkiye dahil tüm bölgedeki dinleyicilerle buluşma amacını taşıyan özel bir etkinlik olacak. Omot Prodüksiyon’un organizasyonu ile gerçekleşecek olan konser, Kaliopi’nin yıllardır süren sanat yolculuğunun bir kutlaması niteliğinde.

Kaliopi’nin Hayranlarına Özel Bir Gece

Ünlü sanatçı, Zagreb konseri için özel bir program hazırladığını belirterek, "Daha önce Lisinski’de sahne aldım, ama bu gece tamamen bana, şarkılarıma ve Hırvatistan’daki hayranlarıma ait olacak" dedi. Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Arena'da verdiği büyük konserin ardından, tüm bölgeyi kapsayan bir turne programı hazırlayan Kaliopi, Zagreb’deki performansının dinleyiciler için özel bir deneyim sunacağına inanıyor. Sanatçı, "Beş ay sonra buluşacağız ve bu özel geceyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullanarak, organizasyonun kendisini heyecanlandırdığını dile getirdi.

Yeni Albüm ve 40 Yıllık Sanat Hayatı

Kaliopi’nin son çalışması olan Album, sanatçıyı farklı bir müzikal kimlikle hayranlarına sunuyor. Kariyerine 40 yıl önce “Rođeni” adlı şarkıyla başlayan Kaliopi, bugüne dek birçok farklı projeye imza attı. 2012 yılında Makedonya’yı Eurovision’da temsil eden sanatçı, Crno i belo adlı şarkısıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Şimdi ise bu güçlü ses, yeni albümünden şarkılarla sahneye çıkmaya hazırlanırken, müziğiyle yine sınırları aşmayı hedefliyor.

Bölgenin Müzik Severlerine Sesleniş

Balkan müziğinin duygusal derinliğini, güçlü sesi ve sahne performansıyla birleştiren Kaliopi, Hırvatistan’daki dinleyicilerine unutulmaz bir gece vaat ediyor. Albüm tanıtımı için gerçekleştireceği bu özel konserde, sanatçının geçmişten günümüze uzanan hit parçaları da yer alacak. Balkan coğrafyasının derin müzikal mirasını günümüze taşıyan Kaliopi, özellikle Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya’da geniş bir hayran kitlesine sahip.