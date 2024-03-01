Kaliteli uyku için 4 ipucu ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı

Uyku, sağlığımız için hayati bir rol oynar ve bilim insanları, uykuya nasıl daha iyi girebileceğimizi araştırıyor.
Peki, uyku ihtiyacınız ne kadar?
İşte uzmanların kaliteli uyku için verdiği 4 tavsiye...
UYKU DÜZENİNİZİ BOZMAYIN
Uyku Tıbbı Merkezi'nin nörolog ve direktör yardımcısı Dr. Daniel Barone, "Uyku düzeniniz sabit olmalı... Tabii ki hafta içi ve hafta sonu programlarınız aynı olduğu sürece." dedi.
Hafta sonları çok uyumak, uykunuzu alamadığınızı düşündüğünüzde cazip gelebilir ancak size faydadan çok zarar verir. Uyku eksikliği biriktikçe geri ödenmesi zorlaşır.
GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ KALIN
Gün ışığı gördüğünüzde uyanmak, vücudunuzun sirkadiyen ritmini ayarlamak için önemlidir.
Uyku tıbbı alanında uzman bir klinik psikolog ve yönetici olan Shelby Harris, "Vücudumuz, sabahları ışığa maruz kaldığında iç saati veya sirkadiyen ritmi sayesinde uyanır" dedi.
UYANMA SAATİNİZ SİZE UYGUN OLSUN
Uzmanlar, herkesin uyku döngüsünün farklı olduğunu belirtiyor. Bazıları sabah 5'te, bazıları ise sabah 8'de kalktıklarında daha zinde olacaklar.
ALARMI ERTELEMEYİN
Erteleme tuşuna basmak, uykunuzu biraz daha uzatmak istediğinizde hoşunuza gidebilir ancak gününüze kötü başlamanıza ve kendinizi gergin hissetmenize sebep olabilir.