Kaliteli uyku için 4 ipucu ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı

Kaliteli uyku için 4 ipucu ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanların kaliteli uyku için verdiği 4 tavsiye dikkat çekti.
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Kaliteli uyku için 4 ipucu ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı 1

Uyku, sağlığımız için hayati bir rol oynar ve bilim insanları, uykuya nasıl daha iyi girebileceğimizi araştırıyor.

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Kaliteli uyku için 4 ipucu ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı 2

Peki, uyku ihtiyacınız ne kadar?

İşte uzmanların kaliteli uyku için verdiği 4 tavsiye...

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Kaliteli uyku için 4 ipucu ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı 3

UYKU DÜZENİNİZİ BOZMAYIN

Uyku Tıbbı Merkezi'nin nörolog ve direktör yardımcısı Dr. Daniel Barone, "Uyku düzeniniz sabit olmalı... Tabii ki hafta içi ve hafta sonu programlarınız aynı olduğu sürece." dedi.

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Kaliteli uyku için 4 ipucu ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı 4

Hafta sonları çok uyumak, uykunuzu alamadığınızı düşündüğünüzde cazip gelebilir ancak size faydadan çok zarar verir. Uyku eksikliği biriktikçe geri ödenmesi zorlaşır.

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Kaliteli uyku için 4 ipucu ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı 5

GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ KALIN

Gün ışığı gördüğünüzde uyanmak, vücudunuzun sirkadiyen ritmini ayarlamak için önemlidir.

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Kaliteli uyku için 4 ipucu ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı 6

Uyku tıbbı alanında uzman bir klinik psikolog ve yönetici olan Shelby Harris, "Vücudumuz, sabahları ışığa maruz kaldığında iç saati veya sirkadiyen ritmi sayesinde uyanır" dedi.

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Kaliteli uyku için 4 ipucu ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı 7

UYANMA SAATİNİZ SİZE UYGUN OLSUN

Uzmanlar, herkesin uyku döngüsünün farklı olduğunu belirtiyor. Bazıları sabah 5'te, bazıları ise sabah 8'de kalktıklarında daha zinde olacaklar.

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Kaliteli uyku için 4 ipucu ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı 8

ALARMI ERTELEMEYİN

Erteleme tuşuna basmak, uykunuzu biraz daha uzatmak istediğinizde hoşunuza gidebilir ancak gününüze kötü başlamanıza ve kendinizi gergin hissetmenize sebep olabilir.

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