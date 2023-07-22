Kalitesiz ürünlerdeki büyük yanılma ortaya çıktı

“Çin malı” deyince birçoğumuzun aklına “dandik” malzeme veya ürünler gelir. Peki bunun aslında Çin’le alakası olmadığını biliyor muydunuz? İşte “Çin malı” tabirinin asıl hikayesi…

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Kalitesiz ürünlerdeki büyük yanılma ortaya çıktı 1
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Kalitesiz ürünlerdeki büyük yanılma ortaya çıktı 2

Editör: Bengü Zorlu

Ülkemizde “Çin malı” denilince neden akıllara kalitesiz ve dandik ürünler geliyor?

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Kalitesiz ürünlerdeki büyük yanılma ortaya çıktı 3

Pek çoğumuzun da bildiği gibi, hızlı bozulan, kısa sürede yırtılan, eskiyen ürünlere “Çin malı” yakıştırması yaparız.

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Kalitesiz ürünlerdeki büyük yanılma ortaya çıktı 4

Hatta alay ve şaka konusu olur. Peki kaliteli diye satın aldığmız Apple iPhone, Nike vb. dünya devi birçok markanın ürünlerini Çin’de ürettirdiğini biliyor muydunuz?

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Kalitesiz ürünlerdeki büyük yanılma ortaya çıktı 5

Neden mi? Hem işçilik maliyeti diğer ülkelere göre ucuz hem de işçilikleri çok kaliteli.

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Kalitesiz ürünlerdeki büyük yanılma ortaya çıktı 6

Volvo da 2010 yılında Çinli otomotiv devi Geely Holding tarafından satın alınmıştır. Yani Çinlilere aittir.

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Kalitesiz ürünlerdeki büyük yanılma ortaya çıktı 7

Peki bize niye Çin’den kalitesiz ürünler geliyor? Açıklayalım…

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Kalitesiz ürünlerdeki büyük yanılma ortaya çıktı 8

Çin’e ürün almak için giden Türk tüccarlar, Türkiye’ye getirip satacakları üründen çok daha fazla kâr etmek için iş yerleri ile görüşüp 10 dolarlık ürünü 1-2 dolara ürettirmek istiyorlar, malzeme kalitesini bilerek ve isteyerek düşürtüyorlar ve Türkiye’ye getirtip 10 dolara almışlar gibi bizlere 15 dolardan satıyorlar.

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Kalitesiz ürünlerdeki büyük yanılma ortaya çıktı 9

Bizi kazıklıyorlar, kendi halkını kandırıyorlar. Biz de suçlusu üretenmiş gibi “Çin malı” diyerek ürünü yapanları suçluyoruz.

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Kalitesiz ürünlerdeki büyük yanılma ortaya çıktı 10

Yani kısacası; kalitesiz ve “dandik” olan Çin malı değil, bizim tüccarlarımızın ahlakı ve karakteridir…

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