Kalitesiz ürünlerdeki büyük yanılma ortaya çıktı

“Çin malı” deyince birçoğumuzun aklına “dandik” malzeme veya ürünler gelir. Peki bunun aslında Çin’le alakası olmadığını biliyor muydunuz? İşte “Çin malı” tabirinin asıl hikayesi…
Editör: Bengü Zorlu
Ülkemizde “Çin malı” denilince neden akıllara kalitesiz ve dandik ürünler geliyor?
Pek çoğumuzun da bildiği gibi, hızlı bozulan, kısa sürede yırtılan, eskiyen ürünlere “Çin malı” yakıştırması yaparız.
Hatta alay ve şaka konusu olur. Peki kaliteli diye satın aldığmız Apple iPhone, Nike vb. dünya devi birçok markanın ürünlerini Çin’de ürettirdiğini biliyor muydunuz?
Neden mi? Hem işçilik maliyeti diğer ülkelere göre ucuz hem de işçilikleri çok kaliteli.
Volvo da 2010 yılında Çinli otomotiv devi Geely Holding tarafından satın alınmıştır. Yani Çinlilere aittir.
Peki bize niye Çin’den kalitesiz ürünler geliyor? Açıklayalım…
Çin’e ürün almak için giden Türk tüccarlar, Türkiye’ye getirip satacakları üründen çok daha fazla kâr etmek için iş yerleri ile görüşüp 10 dolarlık ürünü 1-2 dolara ürettirmek istiyorlar, malzeme kalitesini bilerek ve isteyerek düşürtüyorlar ve Türkiye’ye getirtip 10 dolara almışlar gibi bizlere 15 dolardan satıyorlar.
Bizi kazıklıyorlar, kendi halkını kandırıyorlar. Biz de suçlusu üretenmiş gibi “Çin malı” diyerek ürünü yapanları suçluyoruz.
Yani kısacası; kalitesiz ve “dandik” olan Çin malı değil, bizim tüccarlarımızın ahlakı ve karakteridir…