Kalitesiz ürünlerdeki büyük yanılma ortaya çıktı

Çin’e ürün almak için giden Türk tüccarlar, Türkiye’ye getirip satacakları üründen çok daha fazla kâr etmek için iş yerleri ile görüşüp 10 dolarlık ürünü 1-2 dolara ürettirmek istiyorlar, malzeme kalitesini bilerek ve isteyerek düşürtüyorlar ve Türkiye’ye getirtip 10 dolara almışlar gibi bizlere 15 dolardan satıyorlar.