Kalitesiz uyku şeker ve kalp hastalıklarına neden oluyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Harvard Tıp Fakültesi Uyku Tıbbı Bölümü’nden Prof. Dr. Charles Czeisler, kalitesiz uykunun kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkisini şu şekilde değerlendirdi:

"Uyku yoksunluğu veya uyku düzensizlikleri, kan basıncını yükselterek hipertansiyona neden olabilir. Aynı zamanda, uyku sırasında vücudun kendini yenileme süreci kesintiye uğradığında, bu durum kardiyovasküler hastalıklar için zemin hazırlar."

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Metabolik Bozukluklar Birimi Uzmanı Dr. Francesco Cappuccio ise uykunun diyabet riskindeki rolüne dikkat çekti:

"Kalitesiz uyku, insülin direncini artırabilir ve kan şekerinin düzenlenmesini zorlaştırabilir. Bu durum, uzun vadede tip 2 diyabet riskini önemli ölçüde artırmakta."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: UYKUNUN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Sleep Medicine Reviews dergisinde yayımlanan bir çalışma, günde 6 saatten az uyuyan bireylerin, uyku düzeni daha iyi olanlara kıyasla hipertansiyon riskinin %37 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

The Lancet Diabetes & Endocrinology'da yayımlanan bir araştırma, kalitesiz uykunun insülin direncine neden olduğunu ve bu durumun tip 2 diyabet gelişiminde önemli bir faktör olduğunu gösterdi.

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Journal of the American Heart Association'da yayımlanan bir başka araştırma, uyku apnesi veya uyku yoksunluğunun damar sertliği riskini artırarak kalp krizi ve felç olasılığını yükselttiğini vurguladı.

KALİTELİ UYKU İÇİN ÖNERİLER

1. Düzenli Uyku Rutini Oluşturun: Her gün aynı saatlerde uyuyup uyanmaya özen gösterin.

2. Ekran Süresini Azaltın: Yatmadan önce telefon, tablet veya bilgisayar kullanımını sınırlayarak mavi ışık maruziyetini azaltın.

3. Rahat Bir Uyku Ortamı Oluşturun: Sessiz, karanlık ve serin bir odada uyuyarak rahatlamayı teşvik edebilirsiniz.

4. Kafein ve Nikotin Tüketimini Sınırlayın: Yatmadan 6 saat öncesinde bu maddelerden uzak durmak uyku kalitesini artırabilir.

5. Fiziksel Aktiviteyi Artırın: Düzenli egzersiz, uyku düzenini iyileştirmede etkili bir yöntem.

SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN KALİTELİ UYKU ŞART

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, kaliteli bir uykunun sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.

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Kalitesiz uyku, yalnızca günlük performansı değil, uzun vadede kardiyovasküler ve metabolik sağlığı da ciddi şekilde etkileyebilir.

Hayatınızda uyku düzenine öncelik vererek sağlığınızı koruyabilir ve yaşam kalitenizi artırabilirsiniz.