Kalkan-30 operasyonu: 1644 göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde gerçekleştirilen "Kalkan-30" operasyonlarının sonuçlarını açıkladı. Bu operasyonlar sırasında, 51 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1644 düzensiz göçmen yakalandı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Göç İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen bu operasyonların, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirildiğini duyurdu.

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla 24 bin 400 personel ve 7 bin 347 ekiple birlikte gerçekleştirildi. Toplamda 14 bin 757 yer, 5 bin 94 noktada denetlendi. Bu yerler arasında 4 bin 241 metruk bina, 7 bin 161 umuma açık yer, 473 terminal ve 2 bin 882 diğer alanlar yer aldı. Bu süreçte, 442 bin 778 kişinin kimlik kontrolü yapıldı ve 11'i yabancı uyruklu toplam 51 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Ayrıca, operasyonlarda 17 otomobil, 3 tekne/bot, 8 ruhsatsız tabanca ve farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin de başlatıldığı belirtildi. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan kamu görevlilerini tebrik ederek, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelemizi azim ve kararlılıkla aralıksız sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.