Kalkış öncesi uçaktan alevler fışkırdı. Yolcular tahliye edildi

Endonezya'da kalkış için hazırlanan uçak yangın tehlikesi atlattı. Pist başında yaşanan olay sonrası uçaktaki yolcular tahliye edildi.

Endonezya merkezli Trigana Air'e ait yolcu uçağı kalkış için hazırlandığı sırada büyük tehlike atlattı.

Endonezya'daki Sentani Havalimanı'ndan kalkış yapacak olan Trigana Air'e ait Boeing 737 tipi yolcu pist başında kalkış için hazırlanıyordu. Pilot uçağın motorlarına güç verdiğinden birden alevler fışkırdı.

Durumun farkına varan pilot, kalkıştan vazgeçti. Yolcular acil tahliye botlarıyla uçaktan indirildi.

Bazı yolcuların kanat üzerinden tahliye edildi. Havayolu şirketinden yapılan açıklamada herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi..