Sık sık düşünüyorum. “Gerçek huzur nedir, nerede bulurum?” Cevabı galiba kalbimizde saklı. Peygamber Efendimiz (s.a.s) “Vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi olursa bütün beden iyi olur; o bozulursa bütün beden bozulur. Dikkat edin, işte o kalptir.” demiş.

Kalp… Sevginin, merhametin, inancın, korkunun, cesaretin, hatta vicdanın merkezi. Kalp, insanın ruh aynası. Bu ayna kirlenirse yansıttığı görüntü de bozulur, kalp de öyle. Onu neyle beslediğimiz, nasıl koruduğumuz çok önemlidir.

Kalbini iyilikle, güzellikle dolduran insan gerçek huzuru bulur. İnsanın kalbi, dünya telaşından uzaklaştıkça sakin limanına ulaşabilir.

Bazen kalbim yoruluyor. Sevmekten, kırılmaktan, üzülmekten. Sonra bir güzellikle yenileniyor. Hırs, öfke, kibir, kıskançlık gibi duyguların içinde boğulup kararan kalpten korunmak duam. Çünkü günahlar, kalpte lekeler bırakır. Bu lekeler yer eder. Ama tertemiz bir biçimde hatadan dönmeyi bilebildiğimizde kalbimiz yeniden ışıldar.

Kalbi onarmanın çeşitli yolları vardır. Bir yetimin başını okşamak, bir hastayı ziyaret etmek, bir gönlü sevindirmek… Her iyilik ferah bir damla su gibi yüreğe düşer. Sevdiklerimize gülümsemek, anne babamıza hürmet göstermek, kimseyi kırmamak… Bunlar kalbi yumuşatır, insanı insana yaklaştırır.

Kalbi diri tutmanın yolu, onu güzelliklerle beslemektir. Dua ile çalışkanlıkla, iyilikle, şükürle… Çünkü kalbini arındıran, huzurun nuruyla mutluluğu bulur.

Unutmayalım ileri gitmiyorsak geri gidiyoruzdur. Hayat bir yürüyüştür. Çoğunlukla yorulur, bazen de durmak isteriz. Durmak, yerinde saymak, üşenmek geriye doğru bir kayıştır. İlerlemenin olmaması gerilemenin başladığını anlatır.

Haydi bugün, biraz durup kalbimizin sesini dinleyelim. Sevgiyle, merhametle, sabırla sükunetle. Bakalım bize bizimle ilgili neler anlatacak.