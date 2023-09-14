Kalp, böbrek ve gut hastaları dikkat

Prof. Dr. Doğan Nasır Binici, tatlı, şeker ve kırmızı et tüketiminin arttığını belirterek, diyabet, kalp, böbrek ve gut hastalarının bayramda beslenmelerine dikkat etmelerini önerdi.

KAYNAK: DHA
Kalp, böbrek ve gut hastaları dikkat

Prof. Binici, tatlı, şeker ve kırmızı etin aşırı ve bilinçsiz tüketimi sonrası kişilerin yağ, protein ve karbonhidrat oranlarında büyük değişiklik olduğunu söyledi. Diyabet, koroner arter, hipertansiyon, kalp ve böbrek yetersizliği ile gut hastalarına bayramda beslenmelerine dikkat etmeleri uyarısı yapan Binici, şöyle konuştu:

"Diyabeti olanlar glisemik indeksi yüksek şerbetli tatlılar, şeker ve çikolata tüketiminde çok dikkatli olmalı. Kan şekeri yüksekliği başta göz, böbrek ve sinirler olmak üzere vücutta birçok organın fonksiyonunu bozup kronik dejeneratif hastalıklara yol açabilmekte. Yüksek şerbetli tatlılar, şeker ve çikolata kan şekerini en çok arttıran besinlerden olup diyabeti olan hastalar bunların yerine sütlü tatlılar ve yaz meyvelerini kararında tüketmeliler."

Binici, diyabeti olanların tedavilerini aksatmaması gerektiğini aktardı.

Diyaliz ünitelerinde yatarak tedavi görenlerin yaklaşık yüzde 70'nin diyabetik ve hipertansif hastalardan oluştuğuna dikkati çeken Binici, şöyle devam etti:

"Tuzlu tüketime bağlı hipertansiyon krizleri ve hipertansiyona bağlı kalp yetersizliği olan hastaların da acil servislere ve bayram ertesi polikliniklere yoğun başvuruları oluyor. Özellikle bu tür kronik hastalığı olanlar tuzlu et tüketiminden kaçınmalı."

Prof. Dr. Binici, böbrek hastalarında tuz ve kırmızı et tüketiminin fazla olmasıyla vücutta su ve tuz tutulumuna bağlı böbrek fonksiyonlarında da bozulma olabileceğine işaret ederek, "Koroner arter, hipertansiyon ve kalp yetersizliği olanlar, tuzlanmış yağlı et nedeniyle hipertansiyon atağı ve kalp krizi riski ile karşı karşıya olabilirler. Bunlara kolesterol ve doymuş yağ oranı yüksek yağlı et tüketimlerini kısıtlı tutup yağsız ve az yağlı etleri tercih etmelerini öneriyoruz. Özellikle gut hastalığı olanlar ürik asitten zengin kırmızı et, sakatat gibi gıdalardan gut atağı geçirebilir. Bunlar kırmızı et tüketiminde aşırıya kaçmamalı." diye konuştu.

DHA

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