Kalp damar cerrahının korkunç ölümü! Lüks aracında öyle bir halde bulundu ki...

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahı olarak görev yapan Op. Dr. Okan Dericioğlu, hastane yolunda otomobilinde başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi'nde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi mevkiinde hastane yolunda park halindeki otomobil içerisinde hareketsiz şekilde duran kişiyi gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

aw347525-03.jpg
Op. Dr. Okan Dericioğlu

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 34 NC 7737 plakalı Mercedes marka otomobil içerisindeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Narin Güran cinayeti sanıklarının avukatları canlı yayında birbirine girdiNarin Güran cinayeti sanıklarının avukatları canlı yayında birbirine girdi

Bursa'da eşi diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin'i çocuklarının önünde böyle katletti! Kan donduran cinayet kameradaBursa'da eşi diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin'i çocuklarının önünde böyle katletti! Kan donduran cinayet kamerada

Yapılan incelemelerde şahsın, Yenikent Devlet Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahı olarak görev yapan Op. Dr. Okan Dericioğlu tespit edildi.

aw347525-05-1.jpg

Polis ekiplerince yapılan incelemelerde ise doktor Dericioğlu'nun vücudu ve aracında herhangi bir kan izine rastlanılamadı. İlk belirlemelere göre Dericioğlu'nun, başına geçirdiği poşeti bant ile sararak boğulma neticesinde öldüğü değerlendiriliyor.

aw347525-06-1.jpg

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri olayın, cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor. Başına poşet sarılı olarak ölü halde bulunan doktorun kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan incelemenin ardından belli olacak. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otomobil, bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi.

Son Haberler
İki farklı yağlı karaciğer türü keşfedildi
İki farklı yağlı karaciğer türü keşfedildi
Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Suriye sözlerini eleştirdi
Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Suriye sözlerini eleştirdi
Akıllı diş fırçası ağız sağlığında devrim yaratmaya hazırlanıyor
Akıllı diş fırçası ağız sağlığında devrim yaratmaya hazırlanıyor
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli tarihe geçti
Kuzey Tunçelli tarihe geçti
Devrilen ağacın altında kalan 2 turist hayatını kaybetti
Devrilen ağacın altında kalan 2 turist hayatını kaybetti