Kalp dostu alışkanlıkların gizli silahı! Demans ve kanser tehlikesini azaltma gücü

Kalp hastalıkları, dünya genelinde önde gelen ölüm nedenlerinden biri olarak milyonlarca insanın hayatını tehdit etti.

Son bilimsel araştırmalar, kalp dostu alışkanlıkların sadece kalp sağlığını değil, vücudun diğer sistemlerini de şaşırtıcı şekillerde koruduğunu ortaya koydu.

Amerikan Kalp Derneği'nin (AHA) "Life’s Essential 8" rehberine göre, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sigara bırakma, ideal kilo koruma, kan basıncı, kolesterol, kan şekeri ve uyku düzeni gibi alışkanlıklar, beyin fonksiyonlarından kanser riskine kadar geniş bir yelpazede fayda sağladı.

Emory Üniversitesi'nden araştırma yardımcısı profesör Liliana Aguayo'nun liderliğindeki bir derleme çalışması, bu alışkanlıkların on yıllık verilere dayalı olarak kalp hastalıklarını önlemenin ötesinde, demans ve kanser gibi diğer tehditleri de azalttığını gösterdi.

Uzmanlar, bu faydaların en şaşırtıcı olanlarından birinin beyin sağlığı üzerindeki etkisi olduğunu vurguladı.

Fransa'da Bordeaux Üniversitesi epidemiyoloğu Cécilia Samieri'nin JAMA dergisinde yayımlanan araştırması, 65 yaş üstü 6.626 yetişkini izleyerek, AHA'nın yedi temel kalp sağlığı ölçüsünü (egzersiz, sağlıklı beslenme, sigara içmeme, ideal kilo, kan basıncı, kolesterol ve kan şekeri kontrolü) uygulayan bireylerin demans geliştirme riskinin önemli ölçüde düşük olduğunu kanıtladı.

Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi kardiyoloğu Dr. Donald Lloyd-Jones, bu alışkanlıkları "gençlik pınarı" olarak nitelendirerek, "Bu paket halinde uygulandığında, bireylerin genel sağlığı ve yaşam kalitesi dramatik şekilde iyileşiyor" dedi.

Araştırma, kalp dostu yaşam tarzının beyin damarlarını güçlendirerek erken yaşlardan itibaren demans belirtilerini engelleyebileceğini ortaya koydu.

Örneğin, İngiltere'de yapılan bir başka çalışma, genç yetişkinlerde bu faktörlerin beyin kan damarlarını daha sağlıklı hale getirdiğini doğruladı.

Bir diğer çarpıcı fayda ise kanser riskini azaltma potansiyeli. Aguayo'nun Emory Üniversitesi çalışması, kalp dostu alışkanlıkların vücut genelinde iltihaplanmayı düşürerek kanser oluşumunu engellediğini belirtti.

Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü'nün (NHLBI) verilerine göre, sebze-meyve ağırlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite, inflamatuvar belirteçleri azaltarak kalp krizi ve inme riskini düşürmenin yanı sıra, obezite ve tip 2 diyabet gibi kanser öncüllerini de önledi.

Vermont Üniversitesi Tıp Merkezi kardiyovasküler hastalık uzmanı Dr. Mary Cushman, bu bulguların demans vakalarındaki artışı önlemek için toplu ve bireysel müdahaleleri şekillendirdiğini ifade etti:

"Doktorlar, kalp sağlığı danışmalarında bilişsel fonksiyonu da göz önünde bulundurmalı."

Çinli araştırmacıların bir çalışması ise, hafta sonları yeterli uyku alan bireylerin kalp hastalığı riskini yüzde 19 azalttığını göstererek, uyku düzeninin kanser gibi kronik hastalıklara karşı koruyucu rolünü pekiştirdi. Son olarak, bu alışkanlıkların hareket kabiliyetini koruma faydası, özellikle yaşlılar için hayati önem taşıyor.

Johns Hopkins Tıp Merkezi'nden spor kardiyoloğu Dr. Michael Emery, egzersizin "sihirli bir hap" gibi her sağlık yönünü iyileştirdiğini söyledi:

Aerobik egzersiz ve direnç antrenmanlarının kan basıncını düşürdüğü, kas gücünü artırdığı ve ani kalp olaylarını önlediği bir meta-analiz, Journal of the American Heart Association'da yayımlandı.

NHLBI'nin Circulation dergisindeki bir araştırması, orta yaşlı 411 yetişkinde 12 dakikalık bisiklet egzersizinin bile kalp dostu bileşikleri aktive ederek hareketliliği artırdığını kanıtladı.

Dr. Jerome Fleg, NHLBI Kardiyovasküler Bilimler Bölümü'nden bir kardiyolog olarak, "Hareket etmek, kalp yükünü azaltır ve kasların oksijen kullanımını iyileştirir; hareketsizliğin kendisi, kalp hastalığının büyük bir risk faktörü" dedi.

Bu alışkanlıklar, Framingham Kalp Çalışması gibi uzun vadeli gözlemlere göre, obeziteyi önleyerek hipertansiyonu yüzde 26-28 oranında azaltıyor ve genel mobiliteyi koruyor.

Uzmanlar, bu faydaların herkes için erişilebilir olduğunu vurguladı.

Loyola Medicine kardiyoloğu Dr. Subir Shah, "Kalp dostu alışkanlıklar, gebelikte bile sağlıklı sonuçları artırır; düzenli egzersiz ve beslenme, kan akışını optimize eder" şeklinde konuştu.

Summa Health kardiyoloğu Dr. Brianna French ise, "Life’s Essential 8'i uygulamak, kalp hastalığını önlemenin ötesinde, uzun ve kaliteli bir yaşam sağlar" diyor. Ancak, bu değişiklikleri uygulamak için bireysel danışmanlık almak şart; örneğin, statin ilaçları gibi tedavilerle birleştirildiğinde riskler daha da düşüyor.

Kalp hastalıklarının yüzde 80-90'ının önlenebilir olduğu düşünüldüğünde, bu alışkanlıklar gerçek bir sağlık devrimi vaat etti.