Kalp hastalarına hayat kurtaran Ramazan önerileri! İşte o altın kurallar

Harvard Tıp Fakültesi'nden Kardiyolog Prof. Dr. JoAnn E. Manson, iftar sırasında ağır yemeklerin kalp hastaları üzerindeki etkilerini şu şekilde açıkladı:

"Yağlı ve tuzlu yemekler, kalp üzerinde baskı oluşturur ve tansiyonun aniden yükselmesine neden olabilir. Bunun yerine, iftarda hafif, lif açısından zengin ve düşük yağlı yemeklerin tercih edilmesi kalp sağlığı için daha iyidir."

Mayo Clinic Kalp Sağlığı Bölümü’nden Dr. Stephen Kopecky ise Ramazan'da su tüketiminin önemine dikkat çekti:

"Yeterli sıvı alımı, kalp sağlığını korumak için hayati önem taşır. Dehidrasyon, kanın yoğunlaşmasına neden olabilir ve bu da kalp hastalarında pıhtılaşma riskini artırabilir."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: İFTAR ALIŞKANLIKLARININ KALP SAĞLIĞINA ETKİSİ

European Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan bir çalışma, Ramazan boyunca ağır ve yağlı yiyeceklerin tüketiminin kolesterol seviyelerini ve kan basıncını artırabileceğini göstermekte. Bu durum, özellikle kalp hastaları için ciddi riskler oluşturabilir.

Journal of the American College of Cardiology'de yayımlanan bir araştırma, sebze ve tam tahıllar gibi lif açısından zengin yiyeceklerin, kalp sağlığını koruyarak tansiyonu düşürmede etkili olduğunu vurgulamakta.

Nutrition Reviews dergisinde yayımlanan başka bir çalışma, aşırı tuz tüketiminin kalp üzerindeki olumsuz etkilerini inceledi.

Çalışma, iftar sırasında yüksek sodyum içeren gıdalardan kaçınmanın, kalp hastalarının sağlığını korumada kritik bir rol oynadığını belirtti.

KALP HASTALARI İÇİN İFTARDA UYGULANABİLİR ÖNERİLER

1. Hafif Beslenin: İftara su ve hurma ile başlayarak mideyi yavaşça hazırlayın. Çorba gibi hafif gıdalar tercih edin ve bir süre ara verdikten sonra ana yemeğe geçin.

2. Az Tuz, Az Yağ: Aşırı tuzlu ve yağlı yemeklerden kaçının. Daha çok sebze ağırlıklı yemekler, zeytinyağı kullanılarak hazırlanmış hafif öğünler tüketin.

3. Lifli Besinler Tüketin: Tam tahıllar, yulaf, sebze ve meyve gibi lif açısından zengin gıdalarla sindirimi kolaylaştırın ve kan şekerini dengede tutun.

4. Yavaş Yemek: İftarı yavaş yavaş ve küçük porsiyonlarla tüketmek, kalp üzerinde oluşabilecek ani baskıyı önler.

5. Bol Su İçin: Yeterli sıvı alımı, iftardan sahura kadar dengeli bir şekilde sağlanmalı. Gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durarak suya öncelik verin.

KALP SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN DENGELİ BİR RAMAZAN

Kalp hastalarının Ramazan'da sağlıklı kalabilmeleri için dengeli beslenme büyük önem taşır.

İftar ve sahur arasındaki beslenme düzeni, yalnızca oruç süresince enerji sağlamaz, aynı zamanda genel sağlığın korunmasına da yardımcı olur.

Yağlı ve tuzlu yiyeceklerden kaçınarak, daha sağlıklı alternatiflere yönelmek kalp üzerindeki stresi azaltabilir.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Prof. Dr. JoAnn E. Manson, "İftarda hafif yemekler tercih etmek, kalp sağlığını korumanın en önemli yollarından biridir. Yüksek sodyum ve yağ içeren yemeklerden kaçınarak dengeli bir beslenme sağlanabilir" dedi.

Dr. Stephen Kopecky şunları ekledi:

"Yeterli sıvı alımı, Ramazan boyunca kalp sağlığını desteklemenin en temel adımlarından biridir. Dehidrasyon riskine karşı su tüketimine dikkat edin."