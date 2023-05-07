Kalp hastalarının psikiyatrik sorunları neler?

Kalp hastalığı olanlarda psikiyatrik ilaç kullanımı ile ölüm riski araştırıldı! İşte sonuç!

Kalp hastalarının psikiyatrik sorunları neler?

Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin bir dergisi olan Avrupa Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi'nde bugün yayınlanan araştırmaya göre, antidepresanlar ve diğer psikiyatrik ilaçlar, kalp rahatsızlığı olan hastalarda erken ölüm riskini neredeyse iki katına çıkarıyor

Önceki çalışmalar, kalp hastalığı olan hastalarda anksiyete semptomları ile ölüm dahil olmak üzere kötü sağlık sonuçları arasında bir ilişki bulmuştu. Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin bir dergisi olan Avrupa Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi'nde yayımlanan yeni bir çalışma çalışma, psikotrop ilaçların kalp rahatsızlığı olanlar üzerindeki etkisini araştırdı ve rpsikiyatrik ilaçlar ile ölüm arasında bir bağlantı olup olmadığını belirlemeye odaklandı.

Çalışma, DenHeart ulusal anketinden iskemik kalp hastalığı, aritmiler, kalp yetmezliği veya kalp kapak hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 12 bin 913 hastayı araştırdı.

Araştırmacılar, 2 bin 335 katılımcının (%18) en az bir psikotrop ilaç reçetesi kullandığını belirtti. En sık kullanılan ilaçlar benzodiazepinler (%68) ve antidepresanlar (%55) idi. Ayrıca, psikotrop ilaç kullanımının aşağıdakiler de dahil olmak üzere belirli gruplar arasında daha yüksek olduğu ortaya çıktı:

Sigara içenler,

Dullar,

Daha az eğitimli olanlar,

Kadınlar,

Yaşlı hastalar,

Daha fazla sayıda eşlik eden sağlık sorunu olan hastalar.

Çalışmada, kalp hastalarının yaklaşık üçte biri (%32) kaygılı olarak sınıflandırıldı. Psikotrop ilaç kullanımı anksiyetesi olan hastalarda (%28), olmayanlara göre (%14) iki kat daha fazlaydı.

Danimarka, Kopenhag Üniversite Hastanesi'nden çalışma yazarı Dr Pernille Fevejle Cromhout "Çalışmamız, psikotrop ilaç kullanımının kalp hastalığı olanlarda yaygın olduğunu gösteriyor. Ek olarak, neredeyse üç hastadan birinde anksiyete belirtileri vardı. Kardiyak hastalıkları olan hastalar, ruhsal bozukluklar için sistematik olarak değerlendirilmeli ve psikotropik ilaçlar kullanıp kullanmadıkları ve hangi nedenle oldukları sorulmalıdır" dedi.

KALP HASTALARINDA ÖLÜM VE RUH SAĞLIĞI RİSKİ

Hastaneden taburcu olduktan sonraki ilk yıl içinde toplam 362 hasta (%3) öldü. Psikotrop ilaç kullananlarda bir yıllık ölüm oranı (%6) kullanmayanlara (%2) kıyasla anlamlı derecede daha yüksekti.

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