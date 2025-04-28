Kalp hastalığı ilerledi! Esila Ayık'ın tahliye talebine ret

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan öğrenci eylemlerinde çok sayıda, üniversiteli genç tutuklandı.

Anayasa'da yer alan protesto hakkını kullanan öğrencilerin tutuklanmasına tepki amaçlı 8 Nisan'da Kadıköy Gençlik Dayanışma Sahnesi'nde düzenlenen gösterilerde 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Esila Ayık, Eroğan aleyhine bir pankart taşıdığı gerekçesiyle tutuklandı.

Ayık'ın babası Kemal Ayık, kızının söz konusu pankartı hatıra fotoğrafı çektirmek için eline aldığını belirtmişti.

TAHLİYE TALEBİNE RET

9 Nisan'dan bu yana Silivri Cezaevi'nde tutulan Ayık'ın kronik kalp ve böbrek hastası olduğu ortaya çıkmıştı. Belçika'da fotoğrafçılık okuyan gencin avukatı Göksun Canber Uluğ, doktor tarafından verilen “cezaevinde kalmaya elverişli” değildir raporu ile tahliye talebinde bulundu.

23 Nisan'da cezaevinde fenalaştığı belirtilen Ayık hakkında bulunulan tahliye talebinin reddedildiği açıklandı.

"TAHLİYE ETMEK İÇİN ÖLMESİ Mİ LAZIM"

Konuya dair açıklama yapan Uluğ, Esila'nın tutukluluğunun “kaçma şüphesinin varlığı” sebebiyle reddedildiğini belirterek şunları söyledi:

"Gerçekten çok üzgün ve sinirliyim. Esila için mahkemeye yaptığımız tutukluluk itirazımız “kaçma şüphesinin varlığı” sebebiyle reddedildi. Yahu adli kontrol diye bir şey duymadınız mı? Yurtdışı yasağı koyarak tahliye edemez misiniz? Kızı tahliye etmek için ölmesi mi lazım anlamıyorum.

Mahkemeye yüzlerce sayfa sağlık geçmişi sunduk, Epikriz raporları sunduk. Ceza Genel Kurul Kararı ve Yargıtay Kararları sunduk. Belçika’daki doktorundan “cezaevinde kalmaya elverişli” değildir raporu sunduk. 23 Nisan’da fenalaşıp bayıldığı günün tahlil sonuçları da mevcut. Buna rağmen yine tutukluluğun devamına karar verdiler."