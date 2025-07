Kalp hastalığı olmayanlara uzmanlardan uyarılar

Yaz mevsimi, sıcak hava dalgaları ve artan nem oranlarıyla birlikte kalp sağlığı için beklenmedik riskler barındırdı.

Kalp hastalığı olmayan bireylerin bile bu dönemde dikkatli olması gerektiği, uzmanlar tarafından sıkça vurgulandı.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, sıcak havalarda alınması gereken önlemlerin önemini ortaya koydu.

Yaz aylarında yüksek sıcaklıklar ve nem, vücudun termoregülasyon sistemini zorlayarak kalbin daha fazla çalışmasına neden oldu.

Amerikan Kalp Derneği (American Heart Association) tarafından yayımlanan bir çalışmada, sıcak havalarda dehidrasyon ve elektrolit dengesizliklerinin kalp üzerindeki yükü artırabileceği belirtildi.

Cleveland Clinic’ten kardiyolog Dr. Steven Nissen, “Sıcak havalarda vücut, sıcaklığı dengelemek için kan damarlarını genişletir ve bu, kalbin daha hızlı pompalamasını gerektirir. Bu durum, sağlıklı bireylerde bile yorgunluk ve çarpıntı gibi belirtilere yol açabilir” dedi.

DEHİDRASYON VE SICAK ÇARPMASI RİSKİ

Yaz aylarında en sık karşılaşılan sorunlardan biri dehidrasyon. İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden kardiyovasküler uzman Prof. Barbara Casadei, aşırı sıvı kaybının kan basıncını düşürerek kalbe ek yük bindirdiğini ifade ederek, “Sağlıklı bireyler bile sıcak havalarda yeterince su tüketmezse, kan hacmi azalabilir ve bu da kalp ritmi bozukluklarına zemin hazırlayabilir” dedi.

The Lancet dergisinde yayımlanan bir araştırma, sıcak hava dalgalarının kardiyovasküler olayları %12 oranında artırabileceğini ortaya koydu.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: KALBİNİZİ YAZA HAZIRLAYIN

Uzmanlar, yaz aylarında kalp sağlığını korumak için bir dizi pratik öneride bulundu. Öncelikle, bol su tüketimi ve elektrolit dengesini destekleyen içeceklerin tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Uzmanlar, “Spor içecekleri faydalı olabilir, ancak şeker içeriğine dikkat edilmeli” uyarısında bulundu. Ayrıca, günün en sıcak saatlerinde (öğle saatleri) ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmasını uzmanlar önerildi.

Avustralya Kalp Vakfı’ndan Prof. Garry Jennings, yaz aylarında hafif kıyafetler giyilmesi, gölgede kalınması ve düzenli aralıklarla serin ortamlara geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Sıcak çarpması, sadece yaşlıları değil, genç ve sağlıklı bireyleri de etkileyebilir. Vücudunuzun sinyallerini dinleyin” dedi.

KİMLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA?

Her ne kadar kalp hastalığı olmayan bireyler de risk altında olsa da, bazı grupların daha dikkatli olması gerekiyor.

Çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar, sıcak havalarda daha hassas bir yapıya sahip. Ayrıca, düzenli egzersiz yapan ancak sıvı alımına dikkat etmeyen sporcular da risk grubunda.

Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan bir makale, sıcak havalarda egzersiz yapan bireylerde kalp ritmi anormalliklerinin %15 daha fazla görülebileceğini ortaya koydu.

YAZIN KALBİNİZE KULAK VERİN

Yaz aylarında kalp sağlığını korumak, yalnızca kalp hastaları için değil, herkes için bir öncelik olmalı.

Uzmanların ve bilimsel çalışmaların ortak noktası, sıcak havalarda alınacak basit önlemlerle ciddi sağlık sorunlarının önüne geçilebileceği.

Bol su içmek, ağır egzersizlerden kaçınmak ve vücudun sinyallerini dinlemek, sağlıklı bir yaz geçirmenin anahtarı

Kalbinizi yaza hazırlamak için bugün bir adım atın; çünkü sıcak havalarda dikkat, hayat kurtarır.