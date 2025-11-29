Kardiyoloji dünyasında heyecan uyandıran son araştırmalar, kalp krizi ve inme riskini tahmin etmede köklü bir değişikliğin eşiğine gelindiğini gösterdi.

ABD'deki Johns Hopkins Tıp Fakültesi ve Broad Enstitüsü'nden uluslararası bir araştırma ekibi, geleneksel LDL ve HDL düzeylerine odaklanan yöntemlerin aksine, kan dolaşımındaki 30'dan fazla mikro-lipid bileşenini analiz eden çığır açan bir yöntem geliştirdi.

The Lancet dergisinde yayımlanan bulgulara göre, bilim insanları bu karmaşık lipid profillerini bir Yapay Zeka (YZ) algoritmasıyla eşleştirerek bireyin gelecekteki kalp hastalığı riskini yüzde 85'in üzerinde bir doğrulukla öngörebilen bir biyolojik imza saptadı.

YZ, GİZLİ TEHLİKEYİ OKUDU

Araştırmanın başındaki isim olan Johns Hopkins Biyomedikal Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Eleanor Vance, mevcut risk skorlarının sıklıkla sağlıklı görünen ancak yüksek genetik veya biyokimyasal yüke sahip kişilerin yaşadığı "sessiz tehlikeyi" görmezden geldiğini ifade etti.

Dr. Vance, yaptığı açıklamada, "Standart kolesterol panelleri bize bir hikayenin sadece başlangıcını anlatıyordu. Geliştirdiğimiz KLİ, kanın metabolik haritasını derinlemesine okuyarak, enflamasyona ve plak oluşumuna yol açan spesifik lipid alt sınıflarını tespit etti. Bu, erken teşhis ve önleyici müdahale için bir dönüm noktası teşkil etti" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DAN DESTEK: TARİHİ BİR DÖNÜŞÜM

Yöntemin klinik potansiyeli, Avrupa'daki bağımsız uzmanlar tarafından da güçlü bir şekilde desteklendi. Imperial College London'da görevli, kardiyoloji alanında tanınmış bir isim olan Prof. Alistair Finch, bu bulguların kişiselleştirilmiş tıp çağını kardiyolojiye taşıdığını belirtti.

Prof. Finch, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Bu, sadece yeni bir test değil, bir paradigma kaymasıdır. Eskiden yüksek riskli hasta popülasyonlarını sadece yaş, sigara kullanımı ve tansiyon gibi parametrelere bakarak sınıflandırıyorduk. Şimdi ise YZ destekli biyolojik bir imza, bir bireyin genetik ve çevresel etkileşimlerinin kalp sağlığı üzerindeki benzersiz yansımasını gösterdi. Bu, koruyucu hekimlik açısından tarihi bir dönüşümün habercisidir."

Araştırma ekibi, KLİ yönteminin önümüzdeki üç yıl içinde rutin klinik uygulamaya entegre edilmesi için büyük ölçekli küresel klinik denemelerin başlatıldığını duyurdu. Bu ilerleme, milyonlarca insanın yaşam kalitesini iyileştirme potansiyeli taşıdığı için tıp camiasında büyük bir iyimserlikle karşılandı.