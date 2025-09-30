Kalp hastalıklarının hayati işaretlerini işin uzmanları anlattı

Kalp ve damar hastalıkları, dünya genelinde ve Türkiye'de bir numaralı ölüm sebebi olmaya devam ederken, hastalıkların hayati sinyallerini doğru okumak hayati önem taşıdı.

Modern bilim ve kardiyoloji uzmanlarının güncel görüşleri, kalp hastalıklarının her zaman klasik göğüs ağrısı ile kendini göstermediğini, özellikle kadınlar ve yaşlılarda daha silik ve atipik işaretlerin ön plana çıktığını ortaya koydu.

GÖĞÜS AĞRISINDAN ÖTESİ: SESSİZ TEHDİTLER

Geleneksel olarak kalp krizinin en belirgin belirtisi olarak bilinen göğüs kafesinde hissedilen baskı, sıkışma veya yanma hissinin yanı sıra, güncel araştırmalar ve klinik deneyimler, vücudun verdiği farklı alarm sinyallerinin altını çizdi.

Aşırı ve Açıklanamayan Yorgunluk: Dinlenmeyle geçmeyen, günlük aktiviteleri bile zorlaştıran belirgin halsizlik ve yorgunluk hissi, kalp yetmezliği veya koroner arter hastalığının önemli bir işareti olabilir. Özellikle kadınlarda göğüs ağrısından daha sık görülen bir tehdit sinyali.

Nefes Darlığı (Dispne): Hem efor sırasında hem de dinlenme halinde ortaya çıkan, sanki yeterince nefes alamama hissi, kalbin vücuda yeterli kanı pompalayamadığının en yaygın sinyallerinden biri. Uzanırken artan nefes darlığı, ileri kalp yetmezliğinin bir işareti olabilir.

Vücudun Farklı Bölgelerine Yayılan Ağrılar: Kalp ağrısı sadece göğüste kalmaz. Sol kola, çeneye, boyuna, sırta ve hatta mide bölgesine yayılan ağrı veya rahatsızlık hisleri, damar tıkanıklığının kritik tehdit sinyalleri arasında sayılır. Bu yayılım, sinir sistemindeki ortak yollar nedeniyle ortaya çıkar.

Ayak Bileği, Bacak ve Karında Şişlik (Ödem): Kalp yetmezliğinde, kalbin pompalama gücünün azalmasıyla sıvı, vücudun alt kısımlarında birikir. Ayak bilekleri ve bacaklardaki şişlik, kalp yetmezliğinin önemli bir işareti.

Çarpıntı ve Ritim Düzensizlikleri: Kalp atışlarının çok hızlı, yavaş veya düzensiz hissedilmesi (tekleme, kuş çırpıntısı gibi), aritmi adı verilen ritim bozukluklarının sinyalidir ve bu durum, uzun vadede ciddi kalp sorunlarına yol açabilir.

Soğuk Terleme ve Mide Bulantısı: Özellikle göğüs rahatsızlığına eşlik eden ani ve açıklanamayan soğuk terleme, mide bulantısı veya kusma, özellikle bir kalp krizinin erken ve akut işaretleri olabilir.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: ERKEN MÜDAHALENİN ANAHTARI

Türkiye'den ve dünyadan tanınmış kardiyoloji uzmanları, bu atipik sinyallerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kardiyoloji uzmanları,"Hastalarımızdan dinlediğimiz vakalarda, özellikle kadınlarda ve diyabet hastalarında klasik göğüs ağrısının yerine sırt ağrısı, aşırı yorgunluk ve mide bulantısı gibi işaretlerin ön planda olduğunu görüyoruz. Bu tehdit sinyallerini bilmek ve acil servise başvurmak, hayat kurtarıcıdır. Kalp krizi belirtileri 'tipik' veya 'atipik' diye ayrılsa da, her iki durumda da derhal tıbbi yardım almak esastır." sözlerini kullandı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: KADINLAR VE DİYABETLİLER RİSK ALTINDA

Son yıllarda yapılan geniş kapsamlı bilimsel çalışmalar, kalp hastalıklarında cinsiyet ve eşlik eden hastalık farklılıklarının altını kalın çizgilerle çizdi.

Bir meta-analiz (örneğin Journal of the American College of Cardiology'de yayımlanmış güncel bir çalışma), kadınların kalp krizinden önceki haftalarda nefes darlığı ve anormal yorgunluk gibi sinyalleri erkeklerden daha sık deneyimlediğini gösterdi. Bu durum, kadınlarda kalp krizinin daha geç teşhis edilmesine neden olan bir tehdit oluşturdu.

Diyabetin Etkisi: Diyabet hastalarında sinir hasarı nedeniyle kalp krizleri "sessiz" geçebiliyor. Bu bireyler, göğüs ağrısı hissetmeden sadece nefes darlığı, soğuk terleme veya açıklanamayan mide rahatsızlığı gibi işaretlerle kriz geçirebilirler. Bu sessiz tehditlere karşı tetikte olmak, diyabet yönetimi kadar hayati kabul edildi.

Uzmanlar, özellikle risk faktörlerine (yüksek tansiyon, diyabet, sigara, obezite) sahip bireylerin bu atipik sinyalleri görmezden gelmemesi ve en ufak bir şüphede dahi vakit kaybetmeden bir uzmana danışması gerektiği konusunda kamuoyunu bir kez daha uyardı.