Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 4 günlük bebek Z.K.Ç., doktorların yaptığı ilk müdahalenin ardından ileri tanı ve tedaviye ihtiyaç duyuldu. Sağlık Bakanlığına bağlı olarak acil sağlık hizmetlerinde görev yapan ambulans helikopter ile transferine karar verildi. Hasta bebek, konjenital kalp hastalığı tanısıyla Gaziantep Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne helikopter ambulans ile sevk edildi.