Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 4 günlük bebek Z.K.Ç., doktorların yaptığı ilk müdahalenin ardından ileri tanı ve tedaviye ihtiyaç duyuldu. Sağlık Bakanlığına bağlı olarak acil sağlık hizmetlerinde görev yapan ambulans helikopter ile transferine karar verildi. Hasta bebek, konjenital kalp hastalığı tanısıyla Gaziantep Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne helikopter ambulans ile sevk edildi.
Kalp hastası bebek helikopterle Van'dan Gaziantep’e nakledildi
Van’da konjenital kalp hastalığı bulunan 4 günlük bebek, ileri tedavi için helikopter ambulansla Gaziantep’e nakledildi.
Kaynak: İHA