Kalp kapakçığına kasıktan çözüm! Göğsünüz açılmadan kalbiniz yenileniyor

Kalp kapakçığı hastalıkları, dünya genelinde milyonlarca insanın yaşamını tehdit eden ciddi bir sağlık sorunu. Geleneksel açık kalp ameliyatları, özellikle yaşlı veya yüksek riskli hastalar için zorlu bir süreç olabilir. Ancak, son yıllarda geliştirilen Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVI) yöntemi, kasıktan girilerek gerçekleştirilen minimal invaziv bir işlemle kalp kapakçığını değiştirme imkânı sundu.

ABD, İngiltere ve Türkiye’den önde gelen kardiyologlar ve bilimsel çalışmalar, bu yöntemin güvenilirliğini ve etkinliğini kanıtladı. Peki, TAVI nasıl çalışıyor ve kimler için uygun? İşte detaylar...

TAVI: KALP KAPAKÇIĞI DEĞİŞİMİNDE ÇIĞIR AÇAN YÖNTEM

TAVI, aort kapak darlığı gibi ciddi kapak hastalıklarında kullanılan, göğüs kafesini açmadan ve kalbi durdurmadan kasıktan yapılan bir girişimsel işlem. İşlem sırasında, kasık bölgesindeki femoral arterden bir kateter aracılığıyla biyolojik bir kapak (genellikle inek veya domuz dokusundan yapılan) kalbe ulaştırılıyor ve daralmış veya hasarlı aort kapağın yerine yerleştiriliyor.

Cleveland Clinic’ten kardiyolog Dr. Samir Kapadia, “TAVI, yüksek riskli hastalarda açık cerrahiye alternatif olarak geliştirildi ve son 10 yılda kardiyolojide en hızlı ilerleyen alanlardan biri oldu” dedi.

The New England Journal of Medicine’da yayımlanan bir çalışma, TAVI’nin açık cerrahiye kıyasla daha hızlı iyileşme ve daha az komplikasyon sunduğunu ortaya koydu.

Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan bir meta-analiz, TAVI sonrası hastaların %80’inin 2-3 gün içinde taburcu olduğunu gösterdi.

HANGİ HASTALAR İÇİN UYGUN?

TAVI, özellikle ileri yaşta olan, akciğer sorunları, diyabet veya kanser gibi eşlik eden hastalıkları bulunan ve açık kalp ameliyatı için yüksek risk taşıyan hastalarda tercih edildi.

The Lancet’te yayımlanan bir çalışma, TAVI’nin 80 yaş üstü hastalarda ölüm oranını %5’in altına düşürdüğünü ve yaşam kalitesini artırdığını doğruladı.

DİĞER KAPAKLAR İÇİN UYGULANABİLİR Mİ?

TAVI, şu anda ağırlıklı olarak aort kapak değişiminde kullanılıyor. Ancak, mitral kapak yetmezliği için MitraClip yöntemi gibi benzer girişimler de geliştirildi.

MitraClip, kasıktan girilerek mitral kapağın tamirini sağlayan bir mandallama işlemi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden kardiyolog Dr. Sammy Elmariah, “MitraClip, mitral kapak yetmezliği olan yüksek riskli hastalarda açık ameliyata gerek kalmadan etkili bir çözüm sunuyor” dedi.

European Heart Journal’da yayımlanan bir çalışma, MitraClip’in mitral yetmezliğini %70 oranında azalttığını gösterdi. Pulmoner ve triküspit kapaklar için de benzer perkütan yöntemler üzerinde çalışmalar devam ediyor.

AVANTAJLAR VE RİSKLER

TAVI’nin en büyük avantajları arasında hızlı iyileşme, düşük enfeksiyon riski ve minimal invaziv yapısı yer alıyor. Hastalar, genellikle işlemden birkaç gün sonra normal yaşamlarına dönebiliyor. Ancak, her cerrahi işlemde olduğu gibi TAVI’nin de riskleri var.

Dr. Kapadia, “Felç riski %3-4, ölüm riski ise %3-5 civarında. Ancak, bu riskler açık cerrahiye kıyasla daha düşük” dedi. Ayrıca, işlem sonrası kan sulandırıcı ilaç kullanımı gerekebiliyor, özellikle biyolojik kapaklarda bu süre sınırlı oldu.

Circulation dergisinde yayımlanan bir çalışma, TAVI sonrası komplikasyon oranlarının teknolojik ilerlemelerle her yıl azaldığını gösterdi.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: KALP SAĞLIĞINI KORUYUN

Uzmanlar, kalp kapak hastalıklarının erken teşhisinin hayati olduğunu vurguladı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. Jon Resar, “Düzenli ekokardiyografi ve kardiyolog kontrolleri, kapak sorunlarını erken yakalamada kritik” dedi. Ayrıca, sigarayı bırakmak, düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek, kalp sağlığını korumada temel adımlar.

BİLİMSEL DESTEK VE GELECEK

TAVI, 2002 yılında ilk kez uygulandığından beri hızla yaygınlaştı. The New England Journal of Medicine’da yayımlanan PARTNER 3 çalışması, TAVI’nin düşük ve orta riskli hastalarda da açık cerrahiye eşdeğer sonuçlar sunduğunu gösterdi.

Gelecekte, daha küçük kateterler ve gelişmiş biyolojik kapaklarla TAVI’nin daha geniş hasta gruplarına uygulanması bekleniyor.

Dr. Elmariah, “10 yıl içinde TAVI, aort kapak değişiminde standart tedavi haline gelebilir” dedi.

KALP SAĞLIĞINDA YENİ BİR UMUT

Kasıktan yapılan TAVI işlemi, kalp kapakçığı değişiminde devrim niteliğinde bir yöntem olarak öne çıktı.

Yüksek riskli hastalar için hayat kurtarıcı olan bu yöntem, minimal invaziv yapısıyla iyileşme sürecini hızlandırdı.

Uzmanlar, erken teşhis ve doğru tedaviyle kalp sağlığını korumanın mümkün olduğunu vurguladı.