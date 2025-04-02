Kalp krizi anında neler yapmak gerekiyor?

Sanatçı Volkan Konak'ın da sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesiyle kalp krizleri yeniden gündeme geldi.

Her yıl yaklaşık 300 bin kişinin kalp krizi geçirdiğini belirten uzmanlar, bu vakaların yaklaşık yüzde 66’sının ölümle sonuçlandığını vurguluyor. Kalp krizi kaynaklı ölümlerde Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri ile kıyaslandığında birinci sırada. Kalp krizi anında doğru müdahaleyi biliyor muyuz? Kalp krizinde altın saatler olarak adlandırılan ilk iki saat içinde yapılan müdahaleler hastanın hayatta kalma şansını önemli ölçüde artırıyor.

Haber Global'deki habere göre Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Aytek Şimşek, “Erken müdahale sayesinde damar tıkanıklığı açılabilir ve kalp kasına giden kan akışı tekrar sağlanabilir. İlk saatlerde yapılan tedavi, kalp kası hasarını en aza indirerek hastanın ölüm riskini azaltır ve takip eden yıllarda yaşam kalitesini korumasına yardımcı olabilir” dedi. Şimşek, sağlıklı ve dengeli beslenmenin, düzenli egzersiz yapmanın ve sigaradan uzak durmanın kalp krizi riskini önemli ölçüde azalttığını sözlerine ekledi.

'EN SIK BELİRTİ GÖĞÜS AĞRISI VE SOL KOL AĞRISI'

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Baltalı, son zamanlarda gençlerde yani 45 yaş altı kadınlarda ve erkeklerde kalp krizi oranının arttığını hatırlattı ve “Genetik, ailesel, polijenik faktörler, sigara içmek, kolesterol gibi kalp krizine neden olan risk faktörleri var. Özellikle sigara içme oranı arttırdığı için gençlerde kalp krizi oranı daha yüksek görülebiliyor” dedi. Kalp krizinin her yaşta tehlikeli olduğunun altını çizen Baltalı, önlem olarak risk faktörlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirdi. Kalp krizinin çok çeşitli belirtilerle ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Mehmet Baltalı, “Birincisi, hiçbir belirti vermeyebiliyor. İkinci ve en sık olan belirti ise göğüs ağrısı veya sol kol ağrısıdır” hatırlatmasını yaptı.

Kardiyolog Prof. Dr. Özlem Esen de kalp krizi belirtilerine dikkat çekerek, "Kalbimizin dur dediği yönler halsizlik, olağandışı bir güçsüzlük, takatsizlik, kalp atışlarında düzensizlik, baş dönmesi, kas ağrıları, kramplar bunlar küçük satır araları. Bizim dikkate almamız gereken ufak mesajlar var aslında. Bedenimizi doğru okumamız gerekiyor. Kalp krizinin ufak belirtileri olabiliyor. İlla çok ya da hayatımızda görmediğimiz şiddette ağrılar olması gerekmiyor. Bunlar rahatsız edici ufak sızılar, sırta vuran yanmalar, göğüste özellikle midede ekşime gibi haller bile kalp krizine yorulabilir. ‘Hiçbir şey olmaz’ demeyip bir hekime mutlaka başvurmak gerekiyor. Artık kalp krizinin teşhisi son derece kolay. Teknolojik olarak da kolay tedavi edilen bir hastalık. Ama gecikme de bir o kadar hayati olabiliyor” şeklinde konuştu.