Kalp krizi nedir? Kalp krizi belirtileri neler?

Kalp krizi belirtilerinden söz eden uzmanlar yüksek tansiyon şeker hastalığı gibi hastalıklara sahip olan kişilerin riskli grupta olduğunu belirterek düzenli kardiyoloji muayenelerinin yaptırılması gerektiği görüşünde. Kalp krizi önlenemese de risk grubunda yer alan kişiler kalp krizi belirtileri merak ediliyor. Peki, Kalp krizi belirtileri neler? Kalp krizi belirtileri geçirenler ne yapmalı?

Kalp krizi genelde ani olarak gelen bir hastalık olarak bilinir. Ama yine de kalp krizi geçirmeden önce, genel ve belli bazı belirtiler vardır.

Kalp krizi belirtilerinden söz eden uzmanlar: yüksek tansiyon, şeker hastalığı, yüksek kolesterol, sigara kullanımı, ailesinde genç yaşta kalp hastalığı olan kişilerin kalp hastalığı açısından tehdit altında olduklarını vurguladı.

Bu tip riskleri taşıyan kişilerin, kalp krizi riskinin tespit edilmesi için düzenli olarak kardiyoloji muayenelerini yaptırmaları önemlidir. Böylelikle kişi kalp krizi riskini bilir ve ona göre önleyici önlemler alabilir.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELER?

Kalp krizi belirtileri: göğüste şiddetli ağrı, sıkışma, nefes darlığı, soğuk terleme, mide bulantısı, ani aşırı halsizlik, yorgunluk gibi belirtilerdir.

Bu gibi şikâyetlere sahip olan kişiler, belirtileri dikkate alarak vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalıdır.

KALP KRİZİ RİSKİ OLAN KİŞİLER NE YAPMALI?

Uzmanlar kalp krizi riski olan kişiler için: kalp krizi riski, beslenmesine dikkat eden ve yağlı yiyeceklerden uzak duran kişilerde azdır.

Sigara bırakılmalıdır.

Stresten uzak bir yaşam sürülmelidir.

Fazla kilolar kalp krizi riskini arttıran en önemli nedenlerden biri olduğu için ideal kilo korunmalıdır. Hareketsiz yaşam tüm hastalıklarda olduğu gibi kalp hastalıklarının oluşmasında da çok önemli bir faktördür. Bu nedenle düzenli olarak egzersiz yapılmalıdır.

Kalp ve damar sağlığı için kolesterol ve hipertansiyon kontrol altında tutulmalıdır.

Şeker hastalığı da kontrol altında tutulmazsa kalp krizi ve ölüme yol açan ciddi kalp hasarlarına neden olabilir. Bu yüzden şekerinize dikkat etmeli ve düzenli kontrolleriniz yaptırılmalıdır.