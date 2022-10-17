Kalp krizini tetikleyen 4 ana neden. Kalp krizi durumunda ne yapılmalı?

Kalp ve damar hastalıkları özellikle Batı dünyasında en büyük ölüm nedenlerinden birisi olduğu biliniyor. Ülkemizde de kalp ve damar hastalıkları ölüm nedenlerinin başında geliyor.

Kalp krizini nedenlerinden özellik de 4 tanesi dikkat çekti.

İŞTE KALP KRİZİNİN EN YAYGIN 4 NEDENİ…

-Sigara içmek

-Yüksek kolestorol

-Diyabet

-Yüksek tansiyon

PEKİ, KALP KRİZİ DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Kalp krizinin olmaması için gerek önlemlerin alınması gerektiği biliniyor. Lakin kalp krizin anında da nelerin yapılması gerektiğinin de bilinmesi konusunda uzmanlar uyarıyor.

Kalp krizinden şüphelenildiği anda acilen 112 ile temasa geçilmesi tavsiye edilir. Hayati bir acil durumdur. Tedavi ne kadar erken olursa hastanın iyileşme süreci ve iyileşme şansı o kadar iyi olur. İlk yardım ekipleri tarafından yerinde yapılan bir elektrokardiyogram tanıyı doğrular. Bu arada, mümkün olduğunca az hareket edin, uzanın ve tansiyonu iyileştirmek için bacaklarınızı yükseltin.

Kalp krizi sonrası tedavi kalp ve damar hastalıkları risk faktörlerinin yakından kontrolü ile başlar. Sigarayı bırakma, fazla kiloları verme, kolesterol düşürücü kullanma ve sıkı tansiyon ve diyabet dengesi kalp krizi sonrası uygulanır.

Kalp krizinin önlenmesi, değiştirilebilir risk faktörlerinin azaltılmasına bağlıdır. Yaş, cinsiyet ve genetik değiştirilemeyen risk faktörleridir, ancak sigara içmek veya kötü beslenme, günlük yaşamın bir parçası olmak zorunda değildir.

Kalp krizleri yaygındır, ancak Dünya Sağlık Örgütü kalp krizi ve felçlerin yüzde 80'inin önlenebileceğini belirtmektedir. Sağlıklı bir diyet, düzenli fiziksel aktivite ve tütün ürünleri kullanmamak, önlemenin anahtarıdır. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve yüksek kan şekeri gibi kalp hastalığı ve felç için risk faktörlerini kontrol etmek de çok önemlidir.