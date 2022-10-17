17 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Kalp krizini tetikleyen 4 ana neden. Kalp krizi durumunda ne yapılmalı?

Kalp krizini tetikleyen 4 ana neden. Kalp krizi durumunda ne yapılmalı?

Kalp ve damar hastalıkları insanların korkulu rüyası olmayan devam ediyor. Özellikle insanlar Kalp krizini tetikleyen nedenleri ve Kalp krizi durumunda ne yapılması gerektiğini hala internet arama motorlarında sıkça aratıyor. Kalp krizini tetikleyen 4 ana nedenle ilgili bilgileri ve kalp krizi durumunda ne yapılması gereken detaylar haberimizde bulacaksınız.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 14:52
Takip Et

Kalp krizi durumunda ne yapılmalı? Kalp krizini tetikleyen 4 ana neden

Kalp krizini tetikleyen 4 ana neden. Kalp krizi durumunda ne yapılmalı?
+
Aa
-

Kalp ve damar hastalıkları özellikle Batı dünyasında en büyük ölüm nedenlerinden birisi olduğu biliniyor. Ülkemizde de kalp ve damar hastalıkları ölüm nedenlerinin başında geliyor.

Kalp krizini nedenlerinden özellik de 4 tanesi dikkat çekti.

İŞTE KALP KRİZİNİN EN YAYGIN 4 NEDENİ…

-Sigara içmek
-Yüksek kolestorol
-Diyabet
-Yüksek tansiyon

PEKİ, KALP KRİZİ DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Kalp krizinin olmaması için gerek önlemlerin alınması gerektiği biliniyor. Lakin kalp krizin anında da nelerin yapılması gerektiğinin de bilinmesi konusunda uzmanlar uyarıyor.

Kalp krizinden şüphelenildiği anda acilen 112 ile temasa geçilmesi tavsiye edilir. Hayati bir acil durumdur. Tedavi ne kadar erken olursa hastanın iyileşme süreci ve iyileşme şansı o kadar iyi olur. İlk yardım ekipleri tarafından yerinde yapılan bir elektrokardiyogram tanıyı doğrular. Bu arada, mümkün olduğunca az hareket edin, uzanın ve tansiyonu iyileştirmek için bacaklarınızı yükseltin.

Kalp krizi sonrası tedavi kalp ve damar hastalıkları risk faktörlerinin yakından kontrolü ile başlar. Sigarayı bırakma, fazla kiloları verme, kolesterol düşürücü kullanma ve sıkı tansiyon ve diyabet dengesi kalp krizi sonrası uygulanır.
Kalp krizinin önlenmesi, değiştirilebilir risk faktörlerinin azaltılmasına bağlıdır. Yaş, cinsiyet ve genetik değiştirilemeyen risk faktörleridir, ancak sigara içmek veya kötü beslenme, günlük yaşamın bir parçası olmak zorunda değildir.

Kalp krizleri yaygındır, ancak Dünya Sağlık Örgütü kalp krizi ve felçlerin yüzde 80'inin önlenebileceğini belirtmektedir. Sağlıklı bir diyet, düzenli fiziksel aktivite ve tütün ürünleri kullanmamak, önlemenin anahtarıdır. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve yüksek kan şekeri gibi kalp hastalığı ve felç için risk faktörlerini kontrol etmek de çok önemlidir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
1
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
2
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
3
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
4
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
5
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
6
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
7
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Rezidansta yangın 
﻿Rezidansta yangın 
﻿Rezidansta yangın 
﻿Köylünün kabusu oldu. Yaydığı kötü kokudan geçilmiyor
﻿Köylünün kabusu oldu. Yaydığı kötü kokudan geçilmiyor
﻿Köylünün kabusu oldu. Yaydığı kötü kokudan geçilmiyor
﻿Eski HDP Milletvekili Güven'e 11 yıl 7 ay hapis cezası
﻿Eski HDP Milletvekili Güven'e 11 yıl 7 ay hapis cezası
﻿Eski HDP Milletvekili Güven'e 11 yıl 7 ay hapis cezası
﻿Öğrenme bozukluğu olan çocuk sayısı 41 bini geçti
﻿Öğrenme bozukluğu olan çocuk sayısı 41 bini geçti
﻿Öğrenme bozukluğu olan çocuk sayısı 41 bini geçti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.