Kalp krizi geçiren şarkıcı Fatih Ürek’in sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı. Avukatı Volkan Alkılıç, Ürek’in tedavisinin hekimlerin öngördüğü şekilde sürdüğünü belirterek, “Sağlık durumu hakkında yalnızca hastane ve menajeri açıklama yapacaktır” dedi.

Şarkıcı Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili avukatı Volkan Alkılıç açıklama yaptı.

Alkılıç, Ürek'in hekimlerin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam ettiğini duyurdu. Sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Avukat Alkılıç, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Bir insanın yaşam mücadelesinin, kimsenin şov ve reyting malzemesi olamayacağını vurgulamakla beraber süreç içerisinde ahlak sınırlarını aşarak, sırf reyting ve tıklanma tüccarlığı adına insan onurunu zedeleyen asılsız haberlerle üzülerek muhatap olunmuştur.

Özellikle ve önemle belirtme isteriz ki, alınan karar doğrultusunda müvekkilin sağlık durumu ile alakalı olarak yalnızca tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından açıklama yapılabilecektir. Menajeri ve hastane haricinde müvekkil hakkında gerek yazılı gerekse sözlü açıklama yapılması, beyanda bulunulması mümkün değildir, bilgi kirliliğini önlemek adına alınan bu husustaki kararı dikkatinize sunarız."

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirmişti. Şarkıcıya ilk müdahale olay yerinde yapılmıştı.

59 yaşındaki Ürek daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Fatih Ürek, 14 Temmuz 1962 doğumlu Türk şarkıcı, televizyon sunucusu ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerinden biridir. Müzik kariyerine genç yaşlarda başlamış, televizyon programları ve sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

müzik dünyasının yanı sıra televizyon sunuculuğu ve sosyal etkinliklerdeki aktif rolü ile de tanınmaktadır. Ürek 15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi devam ediyor.