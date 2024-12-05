Kalp krizi geçiren hastaya muayene sırası beklettiler. Hayatını kaybetti. Şehir hastanesinde skandal iddia

İddiaya göre kolda uyuşma ve göğüs ağrısı şikayetleriyle Gaziantep Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran 37 yaşındaki Mehmet Ali Şirin, aciliyetini belirttiği halde sadece tansiyon ölçümü yapılarak sıra beklenmesi söylendi. Şirin, sıra beklerken olduğu yere yığıldı ve sedye ile içeri alındı.

"ÇOCUKLARIM HER GÜN AĞLIYOR, LÜTFEN SESİMİZ OLUN"

Şirin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Eşini kaybeden kadın, “Çocuklarım her gün ağlıyor. Lütfen sesimiz olun, sorumlular bulunsun” diyerek yetkililerden yardım istedi.

Gaziantep’te yaşayan 37 yaşındaki iki çocuk babası Mehmet Ali Şirin, 29 Haziran tarihinde şiddetli göğüs ağrısı ve kol uyuşması şikayetiyle gece saat 00.03’te Gaziantep Şehir Hastanesi’ne gitti. Hasta kayıttan sonra, Şirin’in eşi Ayşe Şirin, hemşireye eşinin durumunun kötü olduğunu ifade ederek, sıranın ne zaman geleceğini sordu. Saat 00.14’te hemşire, ağrılarının arttığını ve kalp krizi şüphesi olduğunu belirten Şirin’e EKG çekmeden sadece tansiyon ölçümü yaptı.

Saat 00.15’te Triyaj 6’da bulunan doktora sıra kesildi. Saat 00.28’te, doktor, Şirin’in şikayetlerini belirtmesine karşın EKG çektirmeden sırasını beklemesini söyledi. Yaşanan olay sonrası Şirin’in eşi, hemşirelere diğer doktorların ilgilenip ilgilenmeyeceğini sordu.

Saat 00.30’da Şirin’in eşi hastanede bulunan bir doktorun yanına gitti. 2.5 dakika süren görüşmeden sonra Şirin’in eşi yine aynı yanıtı aldı. Bunun üzerine Şirin ile eşi sıranın gelmesini bekledi.

EKG ÇEKTİRMEK YERİNE “DİAZEM” VERİLDİ

Sarı alana gelen Şirin’in eşi, eşinin şiddetli göğüs ağrısı ve kol uyuşması şikayeti olduğunu belirtti. Daha sonra Şirin’e anksiyete, uyuyamama, nöbetler, alkol yoksunluğu ve kas spazmları gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ‘’diazem’’den iki doz verildi.

VÜCUDU MORARDI, KIRMIZI ALANDA ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI

00.44’te vücudunun morarmasını sonrası, Şirin kırmızı alana götürüldü. Doktorlar, Şirin’in nöbet geçirdiğini, dizem yaptıklarını, daha sonra vücudunun morardığını söyledi. Kırmızı alanda görevli doktorlar, yaptıkları nabız kontrolünde Şirin’in öldüğünü anladı.

Doktorlar saat 01.30’a kadar kalp masajı uyguladı fakat Şirin’i hayata geri döndüremedi. Şirin ölümünden sonra hastanenin morguna kaldırıldı. Eşinin ölümünü öğrenen Ayşe Şirin, hastanede, ‘’ben size eşimin durumunun acil olduğunu bağırdım’’ diyerek fenalık geçirdi. Şirin’in kalp krizinden öldüğü belirlendi.

HASTANEDEN FENALAŞTIĞI İÇİN İĞNE VURULAN AYŞE ŞİRİN’E BORÇ KAĞIDI

Yaşanan olaydan 3 ay sonra hastane tarafından Ayşe Şirin’e borç kağıdı gönderildi. Bunun üzerine hastaneye giden Şirin’e, fenalık geçirmesinden sonra iğne yapıldığı ve borç kağıdının iğne için yollandığı söylendi. Eşinin sigortalı olduğunu belirtmesine rağmen Şirin’e, hastanede kimliğinin ibraz edilmediği için ücretin ödenmesi gerektiği belirtildi.

HASTANE ‘’ARŞİV YETERSİZ’’ DİYEREK TRİAJ EVRAKLARINI YOLLAMADI

Olaydan sonra Şirin’in ailesi, suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusundan sonra Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Dosya hakkında bilgi veren Avukat Serap Taştemel, Mesleki Sorumluluk Kurulu’ndan soruşturma iznini beklediklerini söyledi. İdari yargıda da tazminat davasını açmış bulunduklarını aktaran Taştemel, Sağlık Bakanlığı’nın henüz cevap vermediği ve ek süre talebinde bulunduğunu ifade etti. Dosyanın çok yavaş ilerlemekte. Taştemel, soruşturma aşamasında müzekkere istenerek triaj evraklarının istendiğini ancak hastanenin ‘’arşiv yetersizliği’’ gerekçesiyle belgelerin savcılık ile paylaşılmadığını dile getirdi.

ŞİRİN’İ EŞİ, ANNESİNİ, BABASINI VE KARDEŞLERİNİ 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE KAYBETMİŞ

Mehmet Ali Şirin’in 8 ile 10 yaşında iki çocuğu olduğu öğrenilirken, eşi Ayşe Şirin’in de, 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’ta yaşayan annesini, babasını ve kardeşlerini kaybettiğini belirtildi. Şirin’in eşi Ayşe Şirin, soruşturmanın yavaş ilerlediğini ve adaletin bir an önce sağlanmasını istediklerini söyledi.