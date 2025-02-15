Kalp krizi geçiren hastayla para pazarlığı yapmışlardı! Skandal olayda flaş gelişme

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kalp krizi geçiren hastayla para pazarlığı yapmışlardı! Skandal olayda flaş gelişme

Bakırköy'deki özel hastanede ameliyat masasında yapılan pazarlık hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da özel bir hastanede anjiyo işlemi sırasında hasta ile stent fiyatı pazarlığı yapılmasına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda meydana gelen olayda bir hasta ile anjiyo işlemi sırasında stent fiyatı pazarlığı yapıldığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemeler kapsamında hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durdurulmuştu.

Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar: Kalp krizi geçiren vatandaşla para pazarlığı yapılmıştıSağlık Bakanlığı'ndan flaş karar: Kalp krizi geçiren vatandaşla para pazarlığı yapılmıştı

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı.

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