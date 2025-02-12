Kalp krizi geçiren hastayla para pazarlığı! ‘Yok artık’ dedirten olay!

İstanbul'da ikamet eden 51 yaşındaki B.T isimli vatandaş, 13 Ocak tarihinde göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurdu. Gerçekleştirilen testler sonucu üç damarının tıkalı olduğunu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği ifade edilen B.T., gece saatlerinde Bakırköy’de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

İddiaya göre hastanede doktor-hemşireler yerine temizlik görevlilerinin hastalarla ilgileniyordu. B.T., olayın böyle olduğunu fark edince tedaviyi kabul etmedi. Fakat doktorların kalp krizi riski olduğunu söylemesi sonrası yatış yapılarak anjiyoya alındı.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA PARA HESABI!

Anjiyo kararından sonra B.T.'nin ameliyat masasında yaşadığı olay sağlık sistemindeki büyük ihmalleri ortaya çıkardı. B.T., anjiyo esnasında hastane muhasebecisinin ameliyat odasına girerek kendisiyle stent fiyatlarını konuştuğunu öne sürdü.

Sözcü TV'de duayen gazeteci Uğur Dündar ile Arena'nın ulaştığı görüntülerde, muhasebecinin "15'e 18'e ve 20'ye var" diyerek fiyat belirttiği anlar duyuldu. Fakat bunun yanında B.T., en uygun fiyatlı stentin takılmasını istediğini, fakat üçüncü stent için kendisinden 50 bin lira talep edildiğini ifade etti.

“PARAYI NAKİT İSTEDİLER”

Muhasebecinin hiçbir koruyucu ekipman giymeden odaya giriş yaptığını belirten B.T, aynı hastanede o gün gelen herkese benzer işlemler yapıldığını iddia etti. B.T., tüm ödemelerin nakit olarak alındığını ve bu yöntemin, gerçekleştirilen işlemlerle ilgili şikayet edilmesini engellemek için uygulandığını öne sürdü.

"KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL"

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu olayla ilgili açıklamalarda bulundu. , Anjiyo masasındaki bir hastaya bunun söylenemeyeceğini belirten Küçükosmanoğlu, “Hastanın o anda sağlıklı bir karar verme durumu olamaz. Bu, ne tıbbi açıdan ne de hukuki açıdan kabul edilebilir bir durum değildir" dedi.

Durumun yasal olarak da suç teşkil ettiğini ifade eden Küçükosmanoğlu, bu olayın mevzuata aykırı olduğunu, hastanede çok ciddi etik ve hukuki ihlallerin söz konusu olduğunu söyledi.

Küçükosmanoğlu açıklamalarını şu sözlerle devam ettirdi:

Özel hastanelerde ilave ücretin ne kadar olacağı, 5510 sayılı yasada belirtilmiştir. Özel hastanelerde alınabilecek ilave ücret, Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki fiyatın %200'ünü aşamaz. Ayrıca bazı hizmetler için ilave ücret alınması yasaktır.

Mevzuatta olmayan bir ücret talep ediliyor. Bunun yanında, hekimlik uygulaması açısından da ciddi bir hata söz konusu. Oradaki ekibin lideri olan hekimin, böyle bir şeye kesinlikle izin vermemesi gerekirdi.