Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde görev başında kalp krizi geçiren polis memuru Olgun Sandalcı (39), hastanede hayatını kaybetti.

Olay ve Sağlık Müdahalesi

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Olgun Sandalcı, dün görevi başındayken aniden kalp krizi geçirdi. Mesai arkadaşlarının hemen sağlık ekiplerine ihbarda bulunması üzerine Sandalcı, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Olgun Sandalcı'nın cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.