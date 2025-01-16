Kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Erzincan'da kalp krizi geçirdiği için hastaneye yetişmeye çalışan 53 yaşındaki Mehmet Murat Karaaslan'ın kullandığı 24 ABT 543 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Refik Aras Sokak'ta seyir halindeyken yol kenarında park halinde bulunan Oktay Sezgin idaresindeki 06 DVG 519 plakalı kamyonete çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Murat Karaaslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karaaslan'ın kalp krizi sonucu vefat ettiği belirtildi.

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Oktay Sezgin'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.