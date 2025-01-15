Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Kaynak: Haber Merkezi
Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Geçirdiği kalp krizi sebebiyle hastaneye kaldırılan gazeteci Yılmaz Özdil’in sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Ünlü gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, kalp krizi geçirdi. Özdil, İstanbul'daki Acıbadem Altunizade Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Anjiyo olan Özdil’in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Özdil hayati tehlikeyi atlattı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Yılmaz Özdil, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Özdil'in, kapanan bir kalp damarının operasyonla açıldığı ve yoğun bakımda tutulduğu belirtilmişti.

Özdil’in sevenleri ve meslektaşları, sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşırken, gazetecinin bir an önce sağlığına kavuşması için dualar edildi.

Özdil'in Youtube hesabından "Sürpriz bir sağlık sorunum nedeniyle hastanedeyim, Youtube yayınlarıma bu yüzden ara vermek zorunda kaldım, özür dilerim. Hassasiyetiniz ve anlayışınız için teşekkür ederim, en yakın zamanda yine burada görüşmek dileğiyle" paylaşımı yapıldı.

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