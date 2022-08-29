﻿Kalp krizi geçirerek vefat eden Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli'nin Hozat ilçesindeki 51. Komando Tugay Komutanlığında görevli olan ve görev için Suriye'ye gönderilen 27 yaşındaki Yerdelen, 5 gün önce izin alarak memleketi Erzurum'a geldi.

Ailesi ile gittiği piknik dönüşü kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Yerdelen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler ve yakınlarınca cenaze nakil aracı ile Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'ne getirilip katafalka konuldu.

Burada öğle vakti düzenlenen törende, helallik alınması sonrası İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Yerdelen'in naaşı, tören mangası eşliğinde cenaze nakil aracına alındı.

Yerdelen'in cenazesi dualarla Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törende güçlükle ayakta duran baba Nuri Yerdelen'i, 9. Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanı İstihbarat Albay Şerafettin Deniz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemiş İlbaş teskin etti.

Cenaze namazına, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, annesi Asuman Yerdelen, yakınları ve vatandaşlar katıldı.